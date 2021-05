El agua potable, el talón de Aquiles: César Aguiar

Por Norma Cardoso



Este 4 de mayo iniciaron las campañas políticas a diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores en Nayarit; donde habremos de elegir a cada uno de ellos; así como a los cargos de gobernador y diputados federales a través de nuestro voto libre, secreto y directo.



Uno de los cientos de regidores que participaran en esta próxima contienda electoral en la entidad, es César Aguiar, de la Coalición PAN-PRI-PRD ’Va por Nayarit’, quien nos habló de este gran reto que tiene como candidato regidor a la Demarcación Cuatro de Tepic y una vez que sea aprobado su registro por el Instituto Estatal Electoral, como candidato.



Dijo que atestiguó, en sus recorridos por las diferentes colonias de Tepic, una demarcación descuidada en el tema de servicios públicos, en toda la extensión de la palabra, principalmente la falta de agua que es de lo que más se quejan en esa zona.



’El talón de Aquiles para las autoridades municipales es el agua potable, que no llega a todas las colonias’, señaló César Aguiar.



El aspirante a la regiduría de Tepic, acentuó sobre el problema del agua, donde muchas zonas no tienen ni para lo más básico y recurren a conseguir pipas de agua, sin embargo, se enfrentan a que no tienen un aljibe donde almacenarla y la tienen que depositar en cubetas y botes, algo que no soluciona, por lo que se debe de ver una solución desde el origen.



Por otra parte, indicó que esta elección de junio de 2021, ’será atípica por el tema de la pandemia, una elección más informada, una elección donde la gente es autocrítica, ya no la puedes engañar, no le puedes mentir’.



’Hoy la gente está informada, en estas votaciones la gente se va a ir ‘por el mono’, se va a ir por la persona. Por salud del estado y de la democracia, habrá voto diferenciado; ‘si ponemos todos los huevos en una sola canasta’, ya ven como nos ha ido en los últimos gobiernos, por eso, tiene que haber un equilibrio’, expuso.