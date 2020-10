El alcalde de Neza, Juan Hugo de la Rosa llama a celebrar en casa la tradición de Día De Muertos con Festival Virtual.

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Con el fin de seguir conteniendo la propagación del COVID-19 en Nezahualcóyotl y evitar un posible rebrote, donde al momento se han registrado 8717 casos positivos acumulados, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García informó que del 31 de octubre al 2 de noviembre tanto el panteón municipal como el particular de Los Rosales permanecerán cerrados para visitas y se cancelan las caravanas para pedir ’calaverita’, así como la colocación de ofrendas callejeras, al tiempo que anunció la realización del programa virtual "Los Muertos llegan a Neza 2020", por lo que llamó a la población a celebrar estas importantes tradiciones mexicanas en casa.



El alcalde destacó que el Estado de México continúa en color naranja en el semáforo de riesgos epidemiológicos y que en los últimos días en Nezahualcóyotl se ha vuelto a registrar un ligero incremento en las estadísticas de contagios, por lo que se tomó la decisión de no llevar a cabo este tipo de actividades que son toda una tradición en este municipio y a la que acuden más de 100 mil personas en su conjunto.



Precisó que el panteón municipal ubicado en la colonia Esperanza permanecerá cerrado para visitas, por lo que sólo habrá acceso para servicios funerarios por cremación o inhumación, al igual que el particular de Los Rosales, situado en San Agustín Atlapulco, ello en pro de la vida, la salud y el bienestar de la población.



Aseguró que otras actividades que tradicionalmente se llevan a cabo en este municipio en estas fechas y que tampoco podrán realizarse, son las caravanas o caminatas para pedir ’calaverita’ como sucede en colonias como Las Águilas, Maravillas, Valle de Aragón, Metropolitana, entre otras, donde miles de niños y adultos acuden de manera masiva a solicitar dulces y luciendo sus disfraces de la temporada, por lo que solicitó a los comerciantes que por esta ocasión no regalen dulces a los niños a fin de evitar aglomeraciones que pueden poner en riesgo la salud de chicos y grandes, de igual forma, no se podrán colocar ofrendas callejeras que también son toda una tradición en diversas colonias de Neza como son los casos de la Metropolitana, Agua Azul, El Sol y muchas más.



En contraparte De la Rosa García informó que este año por la pandemia el Festival ’Los Muertos Llegan a Neza’ será virtual del 26 de octubre al 2 de noviembre, por medio del cual se realizarán diversas actividades culturales entre las que destacan la presentación de la obra de teatro La Llorona, danzas regionales, calaveras literarias, la representación del juego de pelota prehispánico, narración de leyendas tradicionales mexicanas, presentación de videos de cómo se celebra el Día de Muertos y cómo se instalan las ofrendas en diferentes estados del país como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, entre otros.



Otra de las actividades con las que contará este Festival Virtual de Día de Muertos serán los concursos de ofrendas caseras y disfraces, donde las familias de Nezahualcóyotl podrán participar de manera digital y llevarse algún presente y reconocimiento, por lo que en breve la Dirección de Cultura local emitirá la convocatoria para que todos aquellos interesados puedan realizar su inscripción y concursar.



Manifestó que, sin duda, es triste el no poder rendir tributo ni visitar en los panteones a quienes ya no están con vida, sin embargo, paradójicamente, destacó, es momento de preservar la vida y cuidar a quienes más amamos y aún están con nosotros, por lo que invitó a mantener vivas las traiciones al interior de los hogares y unirse a la celebración virtual por medio de las redes sociales del gobierno municipal: H. Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y Juan Hugo de la Rosa.



Juan Hugo de la Rosa García subrayó que la pandemia no ha cedido y que de descuidar las medidas para controlar su propagación se corre el riesgo de un rebrote y con ello la posibilidad de que más personas se contagien a causa de este terrible virus, pues recordó aún no hay vacuna pese a los avances en la materia.