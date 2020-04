El andar de Carlos Reyes

El ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu decía que la política ’es ritmo, no velocidad’, y que una regla política elemental es: no pelear con todos, por todo y al mismo tiempo.

En efecto, el que mucho corre y se confronta con todos, más errores comete y menos probabilidades tiene de lograr el objetivo trazado.

Después de la jornada electoral de 2018, varios actores políticos y de todos los partidos empezaron a moverse con miras a la elección de gobernador.

Es cierto, falta más de un año para que los guerrerenses elijan al próximo titular del Poder Ejecutivo estatal. Pero también debe quedar claro que el que no se mueva, simple y sencillamente quedará fuera de la jugada.

El asunto es moverse inteligentemente y no de manera desesperada como lo hacen algunos personajillos señalados por actos deshonestos en el ejercicio del poder y que solamente buscan negociar impunidad y espacios para sus allegados.

En un inicio, el PRD tenía tres prospectos para la candidatura a gobernador. Pero la lista se redujo a dos, ya que uno de los que habían levantado la mano y al ver que no le alcanzaban las canicas, se bajó del caballo y optó quedarse como coordinador del sol azteca en el Congreso local

Y, a diferencia de 2011 y 2015 en que tuvo más de cuatro aspirantes, el PRD no tiene mucho de donde escoger, salvo que elija como su candidato a un externo.

Carlos Reyes Torres es uno de sus prospectos para recuperar el gobierno de Guerrero. Y no se trata de cualquier personaje, sino de un militante que ha sido comisario de su pueblo de origen (Petacalco, municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca), regidor, presidente municipal, dos veces diputado local, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local y dirigente municipal y estatal del PRD.

Y eso no es todo. Carlos Reyes proviene de familia campesina, y al fallecer su padre (1985) se vio obligado a salir del país para trabajar como brasero en los Estados Unidos, y así poder ayudar económicamente a su madre y hermanos.

’Desde la edad de 18 años que faltó mi padre, me tuve que hacer cargo de los gastos familiares y eso me obligó a trabajar en el extranjero siempre con mucho amor hacia mi país. Estuve allá cuando se podía buscar la residencia, no quise hacer el trámite, el patrón me ofrecía la carta para hacer la aplicación, no quise quedarme allá, sin ser en aquel tiempo de ningún partido político’. (Semanario ¿No que no?, 14-I-2020).

Su trayectoria política no ha sido de escándalos ni de confrontación, ya que ha manifestado que lo que la gente quiere de los políticos es la solución de los problemas que tiene el estado de Guerrero.

’Estoy convencido que sí podemos pasar de ser uno de los estados más pobres, a ser un estado próspero. Y creo que está en nosotros, en los guerrerenses, en los ciudadanos que eso pueda suceder y eso fue lo que me motivó a participar y después de varios años sigo con el sueño de que podemos transformar nuestro estado’.

Carlos Reyes es un político prudente y respetuoso de sus adversarios. Y lo más importante: ha privilegiado el diálogo y ha construido importantes alianzas.

Sus principales aliados en este momento son Celestino Cesáreo Guzmán, ex dirigente estatal del PRD, ex senador de la República y actual diputado local; Pablo Higuera Fuentes, ex presidente municipal de Eduardo Neri y ex coordinador de los alcaldes perredistas en el trienio pasado, y Raymundo García Gutiérrez, ex diputado local, dirigente de la expresión política Democracia Social (DS) y único diputado federal del PRD por Guerrero.

También es apoyado por alcaldes de importantes municipios, como es el caso de Efrén Romero Sotelo, de Teloloapan.

Desde el 2 de junio de 2019, el oriundo de Petacalco se mueve en las 7 regiones de la entidad para escuchar y recibir propuestas de los ciudadanos, a lo que él denomina ’Guerrero necesita un plan’.

¿Y cuál es el objetivo de dicho plan?

Sin tapujos ni rodeos, Carlos Reyes ha insistido que Guerrero requiere de la elaboración de un plan, porque se debe de tener muy claro cuáles son los problemas que tiene el estado, porque no sólo basta tener trayectoria política, sino claridad de cómo viven nuestros paisanos.

Asimismo, ha señalado que ’Guerrero está mucho más allá de cualquier partido político; que Guerrero necesita la reconciliación, los guerrerenses necesitamos la unidad, ser emprendedores y trabajar de manera muy intensa para salir del rezago en que nos encontramos’.

A sus casi 53 años de edad (26 de septiembre de 1953), se le ve sereno, atento a que le dicen sus seguidores y armando las alianzas necesarias para amarrar la candidatura del PRD.

Lo más destacable en su trayectoria o en su andar por la política es que no es un personaje conflictivo y es de los pocos ex alcaldes guerrerenses que no tiene señalamientos de corrupción o de haber desfalcado la hacienda pública municipal.

ENTRE OTRAS COSAS… Mientras el coronavirus (Covid-19) ya hizo acto de presencia en Guerrero, al contagiar a dos personas, lo que no ha llegado es el fertilizante a los campesinos. Y, conste, el gobierno federal prometió que el insumo llegaría a más tardar el 15 de marzo.

Ojalá no se repita lo ocurrido el año pasado.

