-Fulano es más pendejo que el ángel de la guarda de los Kennedy.



Relacioné la frase con unos versos humorísticos compuestos por don Rosendo Ocañas, destacado escritor de Monterrey a quien la gente conocía como el Vate. Escribía allá por los años cincuentas del pasado siglo en diversos diarios regiomontanos, y escribía guiones para radio. Gran versificador, era columnista en El Sol, un estupendo periódico vespertino que salía en las tardes. Decir ’periódico vespertino que salía en las tardes’ no es decir necedad o perogrullada, pues ahora los periódicos vespertinos empiezan a circular a las 10 de la mañana.



En El Sol de Monterrey publicaba don Rosendo una columna diaria, escrita en décimas, que se llamaba ’Musa popular’. A esa sección pertenecen los versos humorísticos que dije, y que se llaman



EL ÁNGEL DE LA GUARDA



Se murió don Juan Elguera,

y ya de este mundo ausente

vio que una sombra silente

lo seguía a dondequiera.

Don Juan, sagaz cual pantera,

con ansiedad que no tarda,

esperó a la sombra parda.



’¿Quién eres?’ -le preguntó.

Y la sombra respondió:

’Soy tu ángel de la guarda.



Cuando eras niño pequeño

y te dio aquel sarampión,

yo me hallaba en un rincón

velando tu inquieto sueño.

Cuando eras joven risueño,

y guiabas auto veloz,

yo, por órdenes de Dios,

tu trayectoria seguía,

evitando la avería

y eludiendo el choque atroz.



Cuando saltaste una barda

montando brioso corcel,

yo evité el desastre aquel

a tu figura gallarda.

Soy tu ángel de la guarda,

y siempre estuve a tu lado.

Te he seguido, te he cuidado,

te salvé de mil percances,

y me extraña que hoy te canses

y me estés mostrando enfado’.



Don Juan, que había guardado

una apariencia de fe,

dando al suelo un puntapié

le preguntó sin más trabas:

’¡¡¡¿Y dónde chingaos estabas

el día que me casé?!!!’.



PRESENTE LO TENGO YO

Armando FUENTES AGUIRRE

‘Catón’ Cronista de la Ciudad