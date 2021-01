PALACIO

Por Mario Díaz



El ’apagón’ y la evidencia

-Irrelevante si se solucionó el problema en dos horas

-Lo relevante: afectados 10 millones de usuarios

-Más relevante: la fragilidad de controles de seguridad



SI los conservadores magnificaron el problema y armaron tremendo escándalo o bien si el gobierno de la Cuarta Transformación desea proteger a toda costa al titular de la Comisión Federal de Electricidad, desde cierta perspectiva, ambos puntos de vista son irrelevantes. La realidad que debe preocupar a México y los mexicanos es que el incendio de un pastizal puso en riesgo y evidenció la fragilidad de la seguridad nacional.



Tampoco es de interés superlativo si el ’apagón’ que afectó a más de diez millones de usuarios en doce entidades federativas se resolvió en dos horas, si se perdieron 7 mil 500 megawats, o si el ’desbalance’ afectó o no el Sistema Interconectado Nacional. Lo preocupante es que el incendio en un pastizal ocasionado por el frente frío número 23 haya ocasionado un problema de esa naturaleza sin previsión alguna.



Con todo y que el director de la CFE, MANUEL BARTLETT DÍAZ, y el presidente LÓPEZ OBRADOR afirmen que el problema ’no volverá a suceder’, tal aseveración no es del todo convincente, toda vez que resulta impredecible en qué momento se presentará una nueva conflagración derivada de condiciones climatológicas o, por qué no, provocada por error o intencionalmente.



Otorgando el beneficio de la duda y en el supuesto que la versión oficial sea la razón causa del ’apagón’, ni AMLO ni BARTLETT han aportado evidencia o explicación que la fortalezca. El jefe de la Nación se ha preocupado más en criticar a los conservadores que ’desean la debacle de la CFE’; mientras que al que se ’le cayó el sistema’ los tecnicismos que emplea no son suficientes para convencer a la opinión pública.



La duda se acentúa ante evidente falla de los controles de seguridad con sistema automatizado, que, si bien no permitieron daños mayores a la red eléctrica nacional, no lograron impedir que más de 10 millones de usuarios en 12 estados de la república se vieran afectados por el corte del suministro del fluido eléctrico.



De acuerdo a los datos técnicos de NOÉ PEÑA SILVA, director de CFE-Transmisión, las centrales que se ’salieron de ciclo’ fueron once de ciclo combinado, que son las de mayor eficiencia; dos geotérmicas; 4 hidroeléctricas; y una central termoeléctrica. Las fallas provocaron el desbalance en el Sistema Interconectado Nacional que cubre desde Puerto Peñasco, Sonora, hasta Cozumel, Quintana Roo.



Asimismo, de acuerdo al Centro Nacional de Control de Energías (CENACE) el problema de incendio registrado en la línea de transmisión entre ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León no está asociado con las tareas de distribución ni de transmisión.



Por cierto, a pesar de la defensa a ultranza del Jefe del Ejecutivo Federal al director de la Comisión Federal de Electricidad, un grupo de senadores están solicitando una investigación externa, mientras que algunos diputados pretenden ’invitarlo’ al palacio legislativo de San Lázaro para que explique todo lo relacionado al ’apagón’ del pasado lunes 28 de diciembre.



El incidente puso en relieve las divergencias entre el gobierno central y el tamaulipeco, al salir a relucir la sobreproducción de energía eólica de la empresa española Iberdrola. El huésped del Palacio Nacional volvió a repetir que no serán cómplices ni tolerarán actos de corrupción que afecten a la CFE.



En contraparte, la dirección estatal de Protección Civil bajo la titularidad de PEDRO GRANADOS RAMÍREZ desmintió rotundamente el oficio presentado por la paraestatal para explicar las causas y daños provocado por el incendio de 30 hectáreas de pastizales.



El documento, según GRANADOS RAMÍREZ, presenta varias inconsistencias que tienen que ver con una firma apócrifa, un folio que no corresponde, el uso de un vehículo oficial que está fuera de servicio desde hace varios meses, y la negativa de haber intervenido en el incendio.



Ante tal situación, el gobierno de Tamaulipas ordenó una investigación a la Fiscalía Estatal y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

La pregunta lógica es ¿será otro round entre la Federación y el gobierno tamaulipeco?



