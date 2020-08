El ’Aparato Organizador de Poder’

A la querida y reconocida colega en la academia, la genial arquitecta María de la Cruz Paillés Hernández, integrante muy distinguida de nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG; así como a los muy estimados amigos y también reconocidos colegas periodistas, Enrique Tellaeche Ocaño de Mexicali, Baja California; Joel Hernández Espinosa y el foto reportero, Lázaro González de la Ciudad de México, quienes en la semana anterior emprendieron el viaje al éter eterno. Nuestra solidaridad en su dolor a sus familias y amigos. In Memóriam.



El indiciado, Emilio Lozoya Austin, quien desde la madrugada del sábado abandonó el hospital donde fue atendido de una anemia, según se informó, para vivir en su domicilio sin confinamiento legal aunque sí para salvaguardad su salud por la pandemia, no tuvo la obligación de dirigirse al Reclusorio Norte para firmar en el libro de procesados, requisito mínimo se dijo, que deberá cumplir cada semana, pues es el caso que para eso se inventó la Internet, por vía virtual envío su rúbrica autógrafa, ¡faltaba más!



Mientras esto ocurría, la defensa del ex director general de Petróleos Mexicanos, PEMEX, eso sí con brazalete electrónico por aquello de la fugas, recurrió a otra figura jurídica denominada ’Aparato Organizador de Poder’, antes ya había presentado en favor de su cliente la de ’Configuración de Criterio de Oportunidad’, como comentamos después de que descartó recurrir al de ’Testigo colaborador’.



Fue el colega, doctor Héctor Godínez Jiménez quien en el chat de nuestra Academia Nacional de Historia y Geografía, nos informó de tal figura, misma que sirvió en Perú para procesar y sentenciar al expresidente Alberto Fujimori, en México tienen calculado los abogados de Lozoya Austin, lograr para su defendido sino una sentencia de inocente, cuando menos una penalidad que le permita cumplir fuera de una celda su condena.



Precisamente fue una entrevista de la plataforma ’Animal Político’ al abogado Miguel Ontiveros Alonso, quien lidera la defensa de Emilio Lozoya, quien explica que la frase ’aparato organizador de poder’, referida en la audiencia de Lozoya, no es un concepto al azar, es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien ha recibido, entre otros reconocimientos, más de 20 doctorados Honoris Causa de distintas universidades, por cierto profesor del propio Ontiveros.



¿En qué consiste esta doctrina? De acuerdo a la misma plataforma, y consultados tres penalistas, se trata de una teoría que parte de la concepción de que existen estructuras de poder como las de la delincuencia organizada, que cuentan con líderes difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de hechos ilícitos.



Dichos líderes no cometen materialmente los delitos, sino que se valen de otros integrantes de menor rango de la organización para cometerlos. Para nosotros no es ninguna novedad, uno son los autores materiales y otros, los verdaderos delincuentes, los autores intelectuales.



’En grandes organizaciones los altos niveles toman decisiones criminales, pero no las ejecutan por ellos mismos. Ordenan a sus subalternos realizarlas, aprovechando su posición jerárquica y la vulnerabilidad de sus colaboradores… De esa manera, la cúpula queda al margen de cualquier responsabilidad’, detalló el penalista Gabriel Regino.



Como se puede colegir, Lozoya Austin al final, quedará como un integrante o un presunto delincuente de menor rango. Son los vericuetos de las llamadas argucias legaloides.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx y la Plataforma Irradia Morelos.



