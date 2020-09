El apocalipsis que debemos frenar (I)

PRIMERA PARTE



En la inauguración de la Cumbre Internacional Progresista, el reconocido lingüista y pensador estadounidense Noam Chomsky hizo una llamado a la humanidad para frenar unidos el apocalipsis que desde tiempo atrás en forma cierta han preparado y llevan a cabo el presidente estadounidense Donald Trump, con el apoyo criminal del Reino Unido y otros países poderosos.



Esta cumbre estaba programada para llevarse a cabo en Reikiavik, ciudad-capital de Islandia, debido a la pandemia que ha provocado el covid19 organizó de forma virtual.



Chomsky trazó un eje rector al advertir que ’el destino de la existencia de la humanidad depende de la lucha entre la internacional progresista y la reaccionaria’, y llamó al progresismo en todo el mundo a ’dar esa pelea’ desde ahora.



En vista de que sentimos que es de obligación moral por la propia subsistencia de la humanidad, a partir de ahora y en varias entregas para mayor asimilación y compresión y por el espacio y tiempo en los medios, daremos a conocer el texto íntegro del pensador del presente y del futuro, que esperamos asegurar, en el sentido de que la comprensión del mismo logre esa unidad deseada, sólo agregaremos algunas apuntes o viñetas:



’En cuanto a las mayores crisis que enfrentamos en este momento histórico, todas son internacionales, y dos internacionales se están formando para confrontarlas. Una da inicio hoy -15 de septiembre-: la Internacional Progresista. La otra ha tomado forma bajo el liderazgo de la Casa Blanca de Trump, una Internacional Reaccionaria compuesta por los estados más reaccionarios del mundo.



Nos reunimos en un momento extraordinario, un momento que es, de hecho, único en la historia de la humanidad, un momento tanto de mal augurio y presagio al igual que brillante de esperanzas por un futuro mejor. La Internacional Progresista tiene un papel crucial que desempeñar en determinar qué dirección tomará la historia.



Nos reunimos en un momento de confluencia de crisis de extraordinaria gravedad, con el destino del experimento humano literalmente en riesgo. En las próximas semanas, los problemas llegarán a un punto crítico en los dos poderes imperiales más grandes de la era moderna.



La decadente Gran Bretaña, habiendo declarado públicamente que rechaza la ley internacional, está a orillas de una fuerte ruptura con Europa, en camino de convertirse en un satélite estadounidense aún más de lo que ya es. Pero, por supuesto, lo más trascendente para el futuro es lo que pasa en el hegemón global, disminuido por la bola de demolición de Trump, pero aún con abrumadora potencia e incomparables ventajas. Su destino, y con él el destino del mundo, bien puede ser determinado en noviembre.



No sorprende que el resto del mundo esté preocupado, si no horrorizado. Sería difícil encontrar un comentarista más sobrio y respetado que Martin Wolf del Financial Times de Londres. Escribe que Occidente está enfrentando una grave crisis, y si Trump es reelegido, ’esto será terminal’. Palabras fuertes, y ni siquiera se refiere a las grandes crisis que enfrenta la humanidad.



Wolf se refiere al orden global, un asunto crítico aunque no a la escala de las crisis que amenazan con consecuencias mucho más serias, las crisis que dirigen las manecillas del famoso Reloj del Apocalipsis hacia la medianoche, hacia la extinción.



El concepto ’terminal’ de Wolf no es algo nuevo en el discurso público. Hemos vivido bajo su sombra durante 75 años, desde que aprendimos, en un día inolvidable de agosto, que la inteligencia humana había creado los medios que pronto producirían la capacidad para una destrucción terminal. Eso fue abrumador, pero había más. No se entendió por aquel entonces que la humanidad estaba entrando en una nueva época geológica, el Antropoceno, en el cual las actividades humanas están despojando el medio ambiente de una manera que ahora también se acerca a la destrucción terminal. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.





Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.