El Arzobispo Carlos Aguiar llama al perdón y la reconciliación de México

Ciudad de México. 13 septiembre, 2020.-El Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, hizo un llamado este domingo al perdón y la reconciliación entre familias mexicanas, como nación y entre los distintos países.



’Nuestra Madre, María de Guadalupe, vio y sufrió al ver a su hijo injuriado, flagelado, crucificado, muerto injustamente, y exhibido como un falso profeta. Pero perdonó’, dijo el Arzobispo en su homilía.



’Invoquemos su ayuda para aprender a perdonar siempre a nuestro prójimo, y ser recompensados con la vida eterna, hagamos esta súplica en un breve minuto de silencio, especialmente por nuestro país y por el mundo entero que necesita recorrer el camino del perdón, la reconciliación, para llegar a la comunión de la unidad’, dijo.





El llamado del Arzobispo Primado de México ocurre a unos días del aniversario 210 de la Independencia de México, para el cual no habrá celebraciones presenciales debido a la pandemia de COVID-19.



El perdón es el camino para amar

Al reflexionar sobre la lectura del Evangelio de hoy, que habla sobre el rey misericordioso y el siervo ingrato, el Arzobispo Carlos Aguiar recordó la importancia del perdón en la vida de cualquier persona.



En su homilía, enumeró tres razones para perdonar: En primer lugar, dijo, no se puede pedir el perdón de Dios, si uno mismo no perdona al prójimo. Dios perdona a quienes perdonan a sus hermanos.



Una segunda razón es descubrir que ’el perdonar una ofensa, cualquiera que sea, pequeña o grande, me libra del rencor y del deseo de venganza que hiere mi interior y trastorna la paz de mi espíritu’.



La tercera razón es porque el perdón y la reconciliación son el camino para aprender amar, ’éste es el más alentador argumento, y genera enorme disposición y esperanza, en quien lo descubre y lo hace vida’, expresó.



La Misa en la Basílica de Guadalupe se transmite cada domingo a las 12:00 horas a través de las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México y YouTube Desde la fe.