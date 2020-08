El ’asalto’ de Trump a TikTok abre un nuevo frente en la guerra tecnológica con China bullet

Al ir tras TikTok, Estados Unidos está expandiendo la lucha contra Beijing utilizando restricciones de estilo chino sobre las compañías tecnológicas en una medida que podría tener enormes ramificaciones para las economías más grandes del mundo.



La amenaza de la administración de Donald Trump de prohibir la app viral de ByteDance y otras aplicaciones de propiedad china podría obstaculizar significativamente su acceso a los datos de usuarios globales, que es un recurso inmensamente valioso en una economía moderna de internet.



Es probable que cualquier decisión de Estados Unidos, que el secretario de Estado, Michael Pompeo, dijo que vendría "en breve", sea seguida por una campaña de presión similar que llevó a algunos aliados a prohibir a Huawei de las redes 5G.



Incluso si Microsoft compra las operaciones estadounidenses de TikTok, el episodio es la culminación de una bifurcación de internet que comenzó cuando China cerró su propia esfera en línea hace años, creando un universo alternativo donde Tencent y Alibaba reemplazaron a Facebook y Amazon.



También está dividiendo a muchos en la industria: algunos denuncian la traición de valores como la libertad de expresión y el capitalismo, mientras que otros abogan por hacer lo que sea necesario para someter a un rival geopolítico y su industria tecnológica fundamental.



"Esto sienta un precedente peligroso para Estados Unidos", añadió Samm Sacks, miembro de la política de seguridad cibernética y la economía digital de China en el grupo de expertos de Nueva América. "Estamos avanzando por un camino de tecno-nacionalismo".



Los movimientos de Washington subrayan la rapidez con que el concepto de desacoplamiento de internet se está convirtiendo en una realidad, incluso cuando el mundo aún está descubriendo sus consecuencias. India mostró el camino cuando prohibió docenas de aplicaciones móviles chinas, incluidas TikTok y WeChat de Tencent, mientras que, según informes, Australia y Japón buscan opciones similares.



El problema es quién controla los datos, desde detalles privados como ubicaciones y correos electrónicos hasta información sofisticada extraída, como perfiles personales y comportamiento en línea. Al igual que India, a Washington le preocupa que TikTok podría estar canalizando ese tesoro a Beijing, lo que podría socavar la seguridad nacional al construir bases de datos sobre sus ciudadanos.



Para preocupación de Beijing, no está claro dónde trazará EU la línea dada la medida en que los datos son esenciales para las empresas en estos días. Si bien las restricciones de Washington contra Huawei pueden tener algunos motivos en términos de seguridad nacional, el argumento para prohibir TikTok es "muy débil", según Yik Chan Chin, quien investiga la política global de medios y comunicaciones en la Universidad Xi’an Jiaotong-Liverpool en Suzhou, una ciudad cerca de Shanghai.



"No es un argumento razonable, es como una prohibición general de las empresas chinas", señaló. "¿Cómo pueden las empresas chinas hacer negocios en Estados Unidos?"



Cuidado con lo que deseas



El presidente chino, Xi Jinping, puede tener la culpa. China ha defendido durante mucho tiempo la soberanía cibernética, cerrando servicios como Twitter, obligando a las empresas extranjeras a asegurar socios y distribuidores locales en áreas desde juegos móviles hasta servicios en la nube, o restringiendo la inversión en áreas como la banca en línea. Bing y LinkedIn de Microsoft, que censuran el contenido en China, siguen siendo el único motor de búsqueda y red social importantes que pueden operar en China.



"Debemos respetar la elección de cada país de su ruta de desarrollo de internet y modelo de gestión, su política pública de internet y el derecho a participar en la gestión del ciberespacio internacional", indicó Xi a los asistentes a una conferencia de internet de alto perfil en 2015.



"No debería haber ciberhegemonía, sin interferir en los asuntos internos de otros, sin comprometer, apoyar o incitar actividades cibernéticas que perjudiquen la seguridad nacional de otros países".



Ahora es China la que quiere que el mundo abrace a sus empresas y evite interpretaciones demasiado amplias de la seguridad nacional.



El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, manifestó este lunes que la administración Trump "ha estado estirando el concepto de seguridad nacional sin ninguna evidencia y solo basado en la presunción de culpa", y pidió que "cree un entorno abierto, justo y no discriminatorio" para empresas de todos los países".



Las declaraciones pasadas de China sobre la soberanía cibernética reflejaron su debilidad en ese momento, y esa opinión ha evolucionado sustancialmente desde entonces, según Zhao Ruiqi, subdirector de la Escuela de Marxismo de la Universidad de Comunicación de China en Beijing.



Con información de El Financiero