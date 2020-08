El ’Bambino’ de Oro

Y es que en agosto se está cumpliendo un año más del fallecimiento del pelotero más importante que ha tenido el Rey de los Deportes a lo largo de su historia.



Obviamente nos referimos a la leyenda de George Herman Ruth, Jr., mejor conocido como ’Babe’ Ruth. Para las nuevas generaciones del béisbol es importante hacer una breve remembranza sobre la historia de éste hombre, quien nació en Baltimore un 6 de febrero de 1895. En las Grandes Ligas disputó un total de 22 temporadas entre 1914 y 1935. Su primera participación sucedió a principios de 1914 jugando para los ’Orioles’, donde fue bautizado por sus compañeros como ’babe’ al ser el pelotero más joven de la plantilla. Las posiciones que ocupó durante su carrera fueron como lanzador y posteriormente jardinero.



En los ’Orioles’ no tuvo grandes éxitos por lo que rápidamente fue traspasado a los ’Red Sox’ de Boston, equipo donde en 1916 llegó a la Serie Mundial lanzando el cuarto partido contra los ’Brooklyn Robins’. En aquella ocasión cedió una carrera en el primer episodio y después ya no otorgó una carrera más en las catorce entradas que duró el partido, siendo uno de los juegos más largo en la historia del béisbol; con Boston ganó tres Campeonatos. Posteriormente lo cedieron a los ’Yankees’ de New York.



Con los ’Yankees’ también varios campeonatos. En su primer año, en 1920, estableció un récord de 54 homeruns en una temporada. Rápidamente se convirtió en la estrella del equipo, a pesar de que su cuerpo no representaba la clásica figura de un atleta. Gracias a su fama el equipo de New York se vio en la necesidad de construir un nuevo estadio, lo que es ahora el Yankee Stadium, para que los aficionados tuvieran el privilegio de ver jugar a su ídolo.



En 1927 logró la marca de 60 home runs en una temporada, que perduraría hasta 1961 cuando Roger Maris la sobrepasó con 61 cuadrangulares.



Terminó su carrera en 1935 jugando para los ’Bravos’ de Boston, donde su participación ya no alcanzó la relevancia esperada. Un año después de su retiro, es decir, en 1936 fue presentado en el Salón de la Fama. Durante su trayectoria alcanzando un total de 714 homeruns.



Lamentablemente falleció el 16 de agosto de 1948 a consecuencia de cáncer en el esófago. Como homenaje su cuerpo



permaneció frente a la entrada del Yankee Stadium durante dos días calculando que cerca de 100.000 aficionados fueron a decirle adiós.