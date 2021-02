El bando Municipal fortalece modelo de justicia cívica en Nezahualcóyotl: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MÉX. -Para continuar la ruta hacia la civilidad y la convivencia pacífica, el nuevo Bando Municipal de Nezahualcóyotl 2021 fortalece los preceptos de Justicia Cívica para generar paz, armonía y la sana convivencia entre la población, otorgando de manera particular a la Dirección de Seguridad Ciudadana la posibilidad de prevenir la comisión de delitos e infracciones con la intervención proactiva de la policía ante un conflicto entre personas que no constituye un delito, particularidad de vanguardia que da al Bando presentado la categoría de avanzada, así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



En el marco del 104 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el alcalde, acompañado de integrantes del Cabildo, directores de área y algunos vecinos de la localidad con las medidas sanitarias correspondientes, realizó la develación del nuevo Bando Municipal que precisó, está integrado por 19 títulos, 225 artículos y 4 artículos transitorios, donde la justicia cívica es el eje central para procurar la paz social, así como el trabajo en favor de la comunidad y medidas alternativas para mejorar la convivencia cotidiana.



En ese sentido, indicó que ahora el artículo 175 específica las sanciones en favor de la comunidad como la prestación de servicios voluntarios y honoríficos de limpieza, conservación, restauración y ornato en áreas de educación pública y de uso común del municipio a las que los infractores al Bando Municipal, a los reglamentos, acuerdos y circulares de observancia general que emita el Ayuntamiento deberán sujetarse, castigando hasta con treinta y seis horas de arresto a quien incumpla lo estipulado.



De la Rosa García señaló que para ello se reformó el artículo 200 correspondiente al capítulo III para denominarlo DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, en donde se establece que el oficial Mediador Conciliador atenderá a los vecinos en su adscripción en los problemas que no sean constitutivos de delito, ni de competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.



Puntualizó, además, que para ofrecer mayor seguridad de los periodistas y comunicadores en eventos públicos que por su propia naturaleza impliquen la presencia de medios de comunicación, debiendo prever las medidas y protocolos necesarios para reaccionar en casos de que se susciten agresiones en contra de estos, se adiciona la fracción XIX al artículo 59, correspondiéndole a la Dirección General de Seguridad Ciudadana, a fin de garantizarles las condiciones para el desempeño adecuado de su trabajo.



Finalmente, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García exhortó a la población a conocer la nueva normativa municipal, el cual dijo será difundido por medio de las redes vecinales de seguridad por cuadra y sus grupos de WhatsApp y que también podrá consultarlo la ciudadanía y descargarlo digitalmente en la página de internet www.neza.gob.mx, pues corresponde a todos el leerlo y tener claros tanto derechos como obligaciones para hacer de nuestra ciudad un mejor municipio.