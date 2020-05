¡EL BARCO SE ESTÁ ENCALLANDO ¡

EMILIO LLEDÓ: ’LA RAÍZ DEL MAL ESTÁ EN LA IGNORANCIA, EL EGOÍSMO, LA CODICIA’



El poder público y sus actos de circo y cinismo a la falta de oficio e eficiencia administrativa del Edo mexicano. Los rubros de desmantelar al estado de bienestar por un estado globalizadado al mercado de la oligarquía de consumo. La pérdida de la identidad en forma sistemática de nuestros gobernantes en la pérdida de la historia y valores esenciales de cada pueblo, la revolución se dio por dos factores pobreza y hambre con la falta de educación de un pueblo analfabeta EL 90% . El miedo se vence a través de la libertad ,educación ,actitud ,permite romper esos estigmas . La fuente de la vida es la historia que permita construir el presente hacia un futuro de esperanza . La transmisión del conocimiento es la semilla de la vida.



La crisis exhibe la cloaca de descomposición por décadas de un estado inmerso a las reglas de mercado global desde el FMI, tanto la que ya existía como la que el presidente descubrió desde la colusión del erario público ,contratos ilícitos ,concesiones amañadas, obras inexistentes, una burocracia centralista de formas de enriquecer en base a los recursos públicos e intereses . La cloaca que ya existía es la que le hizo ganar la presidencia pero sobre la cual, lamentablemente, no ha hecho nada por eliminar: me refiero a la corrupción. Esta es producto de una de las características de nuestro sistema legal y político porque les otorga enormes poderes a las autoridades (a todos niveles) para decidir quién gana y quién pierde, lo que abre ingentes oportunidades para corromper. Como además nunca se persigue la corrupción, la impunidad reinante la potencia de una manera inexorable. El hecho de que el presidente ’purifique’ en lugar de castigar a funcionarios corruptos no hace sino precipitar esa práctica ancestral. En otras palabras, el gobierno no ha hecho diferencia alguna en materia de corrupción: habrán cambiado los nombres (como es usual), pero la práctica persiste.



Las causas siguen ahí con acuerdos, pactos de un grupo de poder enraizado. La cloaca que destapó el ejecutivo no es nueva por décadas se ha establecido la forma y acciones de perder la soberanía del estado mexicano y sostenido por la oligarquía, pero es mucho más trascendente porque cancela el crecimiento futuro. La inversión privada fluye siempre que existan condiciones propicias para que ésta prospere y esas condiciones se resumen en la existencia de reglas claras a las que se apega el gobierno y la certeza de que se van a cumplir. Es decir, todo se remite a la confianza que genera el gobierno hacia quien está arriesgando sus ahorros y su capital. En adición a lo anterior, los gobiernos del mundo se desviven por atraer a los inversionistas por medio de la construcción de infraestructura, mejorando el entorno regulatorio y fiscal, así como allanando el terreno para facilitar el proceso. El gobierno actual rechaza de entrada estas premisas y ha hecho todo lo posible por negarlas, razón por la cual no logrará atraer inversión en el resto del sexenio. la destrucción institucional que ha tenido lugar, que podría parecer peccata minuta, ha eliminado mecanismos que, por dos o tres décadas, sirvieron para crear el espejismo de que México había cambiado y ahora se empeñaba en crecer, si bien, desde 2018, con mayor equidad. El gobierno actual tiene otros planes, que no son compatibles con el desarrollo.



El liderazgo es cuestión de inteligencia, integridad, valor, autoridad moral; el líder es capaz de barajar las contradicciones humanas (en términos de Martin Luther King). Un guía político asume riesgos para resolver problemas, encuentra soluciones, afronta consecuencias; posee visión de largo plazo y entiende las necesidades de sus seguidores, en consecuencia, es responsable y llena los espacios de las indefiniciones (Cortés Llamosa 2007). Es autoridad moral y por sus rasgos de personalidad genera confianza, agrada y convence. Por eso no es autoritario, pero sí muy firme.Las cualidades mencionadas describen al líder con habilidad comunicativa para persuadir; sabe ser un buen político y comunicador que se da a entender, transmite emociones y genera una relación de afecto. Los líderes son liberadores de la conciencia y tienen algo en común: son defensores de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los pueblos y personas; buscan la verdad y la justicia, la igualdad, la equidad… protegen los derechos económicos, sociales, culturales, así como los derechos de los indígenas; luchan contra el hambre, la pobreza y discriminación. Demasiadas cualidades…



Los líderes seguirían prácticas basadas en la ciencia y darían prioridad a la motivación de su grupo y al compromiso solidario con ellos, en base de las expectativas de calidad de vida y de bienestar, que permita el desarrollo colectivo de las personas con las tomas de decisiones determinadas al proyecto, les proporcionarían una sensación de sentido y propósito. El crecimiento de la economía mexicana no pinta para tener un repunte significativo. Los actores mediáticos se ha convertido en una característica de la democracia. Los gobiernos intentan condicionar el rol de los medios de comunicación denunciando las intencionalidades políticas que persiguen los medios en sus agendas y en sus coberturas temáticas. Los gobiernos buscan cooptar al sistema de medios a través de la publicidad oficial, de la negación a participar del espacio político informativo, de condicionamientos legales y de presiones fiscales. A la caída del Consumo Interno la Economía Tronara Como Ejote: Existen tres riesgos que los especialistas consideran como los principales ‘enemigos’ del consumo interno La firma del Pacto por México en 2012, entre Gobierno federal, PRI, PAN y PRD, garantizaba los votos para aprobar las reformas Educativa, en Telecomunicaciones y Energética; en ese entonces presidentes nacionales del PAN, Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano.



La reforma energética, en sus artículos en forma de los Artículos 25,26,27 y 28 que permiten el cambio de dogma constitucional a una constitución de interés privado , o sea , comercial , el recorte presupuestal este año para PEMEX y el anuncio del mandatario federal a los límites de guillotina de los patrimonial y despido de miles de burócratas .



