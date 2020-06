El basilisco de la OMS

La OMS ha despertado y puesto en libertad al basilisco un demonio antiguo capaz de matar con solo la mirada, solo que el basilisco moderno sacado de las sombras y alimentado por la OMS es más letal. A sus víctimas no las convierte en piedra sino en cenizas.



El basilisco es un animal mitológico que nace de un huevo de serpiente empollado por un sapo, algo bastante bizarro, y su característica particular lo que lo hace ser tan temido es su capacidad de matar tan solo con ver a sus víctimas.



De su boca desprende un veneno tan mortífero que es capaz de secar la flora, envenenar las aguas y resquebrajar las piedras por donde sea que pasa, es por eso que los egipcios lo culpan de ser los creadores de los desiertos del Africa.



Según el Erudito Plinio el Viejo en su obra magna Naturalis Historia, relata que el basilisco era oriundo de Cirene, y no medía más de 20 dedos de longitud. Poseía una marca blanca en la cabeza que se asemeja a una diadema. Al basilisco se le conoce como el rey de las serpiente sy más aun de todos los reptiles. Los únicos métodos seguros de matarlo era con el canto del gallo, el cual aterrorizaba al basilisco, o con una comadreja, la cual era el único animal capaz de vencerle con su olor, si bien al coste de morir también ella misma.



La historia cuenta que inclusive Alejandro Magno mato a un animal de estos en una de sus muchas expediciones.



Era 1587 cuando en Varsovia, Polonia, dos niñas pequeñas desaparecieron misteriosamente. La madre de una de ellas y su niñera llevaban horas buscándolas hasta que esta última se asomó al viejo sótano en ruinas. Ahí estaban ambas tendidas boca abajo. Pensando que algo malo les había ocurrido, la niñera bajó por ellas; pero justo cuando se acercó, cayó muerta. Asustada la madre, que esperaba arriba, corrió al pueblo a contar lo sucedido.



El rumor se extendió con rapidez: un basilisco estaba escondido en aquella casa. Ninguna otra fiera era capaz de matar tan rápido. Se pensaba que, al igual que la mirada de la gorgona Medusa, los ojos del basilisco y su aliento envenenado eran letales. Con mucho cuidado, y con la ayuda de ganchos de hierro, los tres cuerpos fueron sacados del agujero. Al revisarlos no quedó duda: su muerte había sido causada por el veneno de un basilisco. Los ojos se salían de sus órbitas y su piel estaba pálida e hinchada. Ante el peligro que significaba la bestia, el concejo decidió enviar a Johann Faurer, un convicto silesiano condenado a pena máxima por robo, a matarla. De conseguirlo, recibiría el indulto.



Se sabe que el mejor modo para deshacerse de un basilisco es mostrándole su propio reflejo –otros dicen que sólo una comadreja o el canto del gallo pueden vencerlo–, así que para protegerse Faurer fue ataviado con ropas negras de cuero recubiertas de espejos. Las crónicas de la época relatan que más de dos mil personas se reunieron para presenciar la caza del basilisco. Luego de una hora sin que Faurer diera señales de vida, de pronto salió del sótano, con la bestia sostenida por el cuello. Temerosos de ser asfixiados por el veneno, todo mundo echó a correr y sólo un viejo y sabio concejal se acercó a examinar a la criatura. El monstruo tenía piel verrugosa y escamosa, cabeza de gallo, ojos de sapo y cresta como una corona.



Pero que tiene que ver todo esto con la OMS y la actual pandemia.



Hace ya bastantes años Baltazar Gracián hizo la comparación entre los basiliscos y los médicos al hacer notar que al igual que los basiliscos al medico le bastaba tan solo una mirada para sentenciar a muerte al paciente que ha puesto la confianza en él creyendo que a de salvarle.



No esta de más decir que no se puede generalizar esta idea ya que hay médicos bastante honestos y comprometidos con su profesión, sin embargo, es de reconocer que existen otros que por razones muy personales han traicionado su vocación y se han convertido en verdaderos basiliscos al servicio de la OMS.



Si no, cómo se explica que se este etiquetado como muerte por civid-19 en las actas de defunción de personas que se sabe murieron por otras causas.



Por qué es que no se hacen autopsias, por qué no se entregan los cuerpos a los familiares y deciden cremarlos, por qué no dejan a sus familiares ver por ultima vez el cuerpo de sus seres queridos antes de ser incinerados.



En Italia se hizo estudios a los supuesto muertos por el civid-19 y se demostró que el 99 % de los casos sufrían de dos y hasta tres patologías más y que es más probable que la causa de la muerte fuera otra y no el bicho.



Por todos lados se alzan las protestas de familiares desesperados que reclaman los cuerpos de sus seres queridos y que no se los entregan alegando que han muerto de covid-19.



Recordemos el caso del menor que sufrió una picadura de abeja el cual por desgracia era alérgico, el pequeño que sufrió una insuficiencia cardiaca, los muchos casos de personas adultas que han muerto por enfermedades respiratorias crónicas e inclusive el caso del joven motociclista que muere atropellado.



El basilisco de la OMS anda suelto por los Hospitales de todo el plano buscando a sus víctimas, mucho cuidado.



Hasta mañana.