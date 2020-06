El BOA es un distractor para que no se señalen los grandes y graves problemas del país: Juan Manuel Fócil Pérez.



· No estoy de acuerdo con que se derroque al presidente, se deben seguir los cauces institucionales y democráticos: Juan Manuel Fócil.



El llamado Bloque Opositor Amplio (BOA) integrado partidos políticos, empresarios y representantes de la sociedad, que presuntamente tiene el objetivo de derrocar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un distractor para evitar que se señalen los problemas que enfrenta nuestro país, afirmó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez.



Señaló que México enfrenta una crisis de salud, económica y de inseguridad, y al gobierno ’lo único que se le ha ocurrido es inventar el BOA, Bloque Opositor Amplio, que todos están uniéndose en su contra para tratar de contrarrestar el buen gobierno, yo me pregunto primero que nada ¿cuál es el buen gobierno?, no lo veo, las cosas no van bien’.



En videoconferencia, Juan Manuel Fócil indicó que en 2018 Morena hizo su propio bloque opositor con el PT, PES y PVEM, en contra del PRI ’y nadie los trató de nada sospechoso, simplemente estaban en la libertad de poderse unir las fuerzas que consideran que pueden generar un cambio en un país’.



Dijo que ahora hay un grupo de partidos políticos, empresarios y ciudadanos en general que consideran que las cosas no están marchando bien en el país y se empiezan a unir para buscar un cambio.



’En lo que no coincido es que estén buscando derrocar al presidente de la República, en eso no estamos bien porque no puede ser que el golpismo sea la solución de México, al rato se van a organizar otros en los estados, en los municipios para tumbar a su gobernador o tumbar a su presidente municipal y va a ser un caos el país’, enfatizó.



Juan Manuel Fócil indicó que en el país se cuenta con instituciones que se deben respetar y buscar los cambios por la vía democrática. ’Tenemos el 2021 en la puerta, bueno pues sumemos esfuerzos los que no estemos de acuerdo con los malos resultados de Morena a nivel federal, estatal y municipal y vamos buscado el cambio, vamos despertando a la sociedad para buscar el cambio por la vía electoral’, concluyó.