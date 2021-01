El ’Bolo’ padrino y los mejores reyes y la rosca

Con gratitud a quien nos ilustra sobre el significado de la Rosca de Reyes, según su alma mater la Universidad Anáhuac. Claro al abogado Jorge Alberto Ravelo Reyes.

Es ovalada la rosca por que simboliza el amor de dios que no tiene principio ni fin.

Las frutas simbolizan las joyas que los reyes magos le llevaron al niño dios y son el amor, paz y felicidad.

El niño es escondido en la rosca por que simboliza la protección que José y María dieron al niño dios para protegerlo de Herodes.

Quien encuentra al niño, al partir la rosca en automático se convierte en su padrino y debe regalar los tamales con atole el 2 de febrero. Vaya, el ’bolo’ padrino, como en los bautizos

Esta última es tradición obligatoria nos informa Marina Ravelo Galindo, nuestra hermanita y nos platica sobre los mejores reyes.

’Una vez vi a los Reyes Magos.

No eran tres, eran dos y eran los mejores magos que vi en mi vida.

Se las arreglaban para que siempre hubiera algo en los zapatos, lo mínimo, lo que fuere, y aunque no hubiera nada, ellos lograban que hubiera lo que para nosotros era todo.

Al tercero nunca lo vi, pero seguro que afuera cuidaba a los camellos.

Nunca, nunca olvidaré a los dos reyes magos que vi.

Estoy segura que ustedes también los vieron y saben quiénes son y que son más magos que reyes.

Si dejaron de creer, si esta noche no ponen los zapatos, ni el pasto, ni el agua, acérquense a sus reyes, denles un beso en la frente (ustedes saben que los tienen cerca) y los que no los tienen con ustedes, sepan que desde un cielo hermoso siguen y viajan para entregar ilusiones y sonrisas...

Agradézcanles la herencia porque ahora muchos de ustedes se han convertido en reyes y en magos.

Y lo mejor que pueden dejarles a sus hijos es esa magia que los convertirán en reyes y en magos.

Tal vez, dentro de unos años, ustedes recibirán el beso en la frente y así será hasta el fin de los tiempos.

Feliz noche para los reyes de hoy, para los de ayer y los reyes del futuro, porque no hay mejor reino que el mágico ni mejores reyes que ustedes.

Y nosotros platicamos como curiosidad una anécdota familiar. Muy de acuerdo con la llegada de los reyes.

Ellos fueron cinco hermanos nacidos en su hacienda de Pinos, estado de Zacatecas. Y apellidados, precisamente Reyes.

Melchor, el mayor y papá de Bety. Gaspar, el hacendado. Baltazar, comerciante. David, empresario y Otilia, la única mujer.

El primero, Melchor, nuestro suegro, fabricaba calzado y dulces, en la ciudad de México.

Nunca nos calzó. Pero nos endulzó la vida 65 años

El segundo, Gaspar, soltero, seguía en búsqueda de un tesoro enterrado en su vasta propiedad terregosa, dicen, por sus padres.

Ni lagartijas había.

El tercero, Baltazar, emigró a Tampico, Tamaulipas. Destilaba vainilla y vinagre en su pequeña instalación, adjunta a su tienda de abarrotes. Contrajo matrimonio con humilde dama. No hubo hijos.

Recibimos botellas con vainilla y con vinagre. Además, disfrutamos los cangrejos que preparaban en su tienda. Con cerveza y aguardiente les hicimos los honores.

El cuarto, David, vivió en Aguascalientes. Administró la fábrica de productos de aseo, que aún conservan sus hijos.

Aún viven Altagracia, Ruth --siguen con la fábrica--. David, el ’nene’.

Y la quinta, Otilia Reyes González, la famosa tía Otilia, que con sus hijos se instaló en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Fue mamá de Beatriz Ávila Reyes y Oscar Gordiano, soltero.

La tía chata se casó con Abdón Izaguirre Caloca. Y fueron

papas de Raúl, Leticia, Oscar, Beatriz, Norma, Otilia y Teresa.



En Aguascalientes David se casó con Beatriz Altagracia Ávila y tuvieron a Ruth soltera, Altagracia y David

Altagracia, la tía Talacha se enlazó con Juan Salceda Douglas y tuvieron a Juan, Verónica, Gabriela, Ricardo, Jaime y Arturo Salceda Reyes.

Luego de la distracción, continuamos con la festividad de los que llegaron a ofrendar a Jesús, oro, mirra y especies.

Sí, los jinetes del elefante, el africano. Del camello, el asiático. Y del caballo, el europeo.

Aún no había nacido el burro, porque entonces por ahí hubiéramos asistido.

Todos apreciamos y disfrutamos de cosas muy diferentes, todos tenemos diferentes orígenes y hemos elegido diferentes caminos en la vida, pero hay una experiencia mutua que nos une a todos, incluso a todos nuestros antepasados y las generaciones venideras: la

experiencia de vivir y compartir nuestro planeta entre nosotros.

En momentos en los que vivir en el presente puede parecer una lucha, recordar la profunda bendición que es el ser y experimentar la vida en todos sus aspectos puede levantarle el ánimo.

Especialmente cuando se acompaña de hermosas palabras sobre las maravillas de la vida pronunciadas por algunas de las mentes más grandes del pasado y del presente.

Aquí tienes hermosas citas de vidas que esperamos que aprecien tanto como nosotros.

Te las ofrecemos como postre.

Solo vives una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente.

Buenos amigos, buenos libros y una conciencia adormecida: esta es la vida ideal.

La vida es como andar en bicicleta. Para mantener tu balance debes seguir moviéndote.

Mi mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que vas a conseguir.

La vida es una flor cuya miel es el amor.

En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido sobre la vida: continúa.

La mejor forma de predecir su futuro es crearlo.

La salud es el mayor regalo, la alegría es la mayor riqueza, la fidelidad es la mejor relación.

Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre.

Como yo lo veo, si quieres el arcoíris, tienes que aguantar la lluvia.

La vida no es un problema para resolver, sino una realidad para vivir.

La gran lección de la vida, cariño, es nunca tener miedo de nada ni de nadie.

Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a personas o cosas.

Si la vida fuera predecible dejaría de ser vida y carecería de sabor.

La vida es realmente simple, pero los hombres insisten en complicarla.

Muchos de los fracasos de la vida son personas que no

se dieron cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron.

Transforma tus heridas en sabiduría. Sugerimos, en añadido nosotros, como colación.

