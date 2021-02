El ’Bora’ dará fuerte pelea por la alcaldía de Santiago

Por Lulú Mercado

Su carta fuerte es el legado que han dejado su abuelo y su padre quienes llevaban el mismo nombre de Manuel Narváez, ya que siempre se les caracterizó por apoyar a cualquier ciudadano siempre que lo necesitara.



La mañana de este lunes en céntrico hotel de la capital nayarita el Precandidato a la presidencia municipal de Santiago Ixcuintla, por la Alianza ’Va por Nayarit’, Manuel Narváez ’El Bora’, al ser entrevistado por varios medios de comunicación dijo sentirse muy agradecido con los partidos PAN, PRI y PRD, por haberle dado la oportunidad de participar en este proceso electoral.



Así mismo mencionó ’me siento como siempre estoy, alegre y contento, sobre todo con ganas de ganar, sé que viene un buen proceso electoral, sé que viene un triunfo en puerta, pero sobre todo sé que vamos a caminar de la mano con los santiaguenses y de quien siempre han sabido quién es Manuel Narváez en persona’.



Es por esa razón que se encuentra saludando a los militantes y simpatizantes que conforman la alianza VA POR NAYARIT, pero sobre todo a los amigos del ’Bora’. ’Ya nos conocen las personas y saben que, con cargo, sin cargo electoral o en proceso electoral el ’Bora’ ha estado en el barrio, en la colonia, ejido, comunidades y eso se refleja hoy en la buena aceptación y las muestras de apoyo hacia mi persona’, expuso.



Resaltó ’El Bora’, que ’en Santiago, sobre todo la ciudadanía, ha dejado un poquito la cuestión partidista, va más al amigo, al conocido a quien ha respondido cuando se le ha ocupado, sobre todo a quien conoce desde pequeño, sus orígenes, familia y en eso nos ha ido muy bien, hemos tenido buena aceptación’.



Una manera típica como estábamos acostumbrados en los procesos electorales, - dijo Narváez- es cuidando mucho los lineamientos, las recomendaciones de las autoridades, pero, sobre todo estar en contacto con los diferentes medios tecnológicos, la cuestión de las redes sociales, los aparatos tecnológicos van a ser fundamentales en esta nueva manera de hacer política y de hacer campaña.



’Es un sueño llegar a la victoria, cuesta mucho formar un legado, Manuel Narváez es un nombre bien reconocido en Santiago, es un nombre que llevó mi abuelo y mi padre, y hoy viene en las manos del Bogar, es un legado que cuesta mucho mantenerlo limpio. Hoy yo tengo la oportunidad de entregar el nombre como me lo entregaron limpio, la gente sabe quién es Manuel Narváez, sabe quién es ’el Bora’, pero sobre todo la gente sabe algo que nadie lo puede negar: mi padre siempre quiso ser presidente municipal y hoy tienen en ’Bora’ la oportunidad de cumplir el sueño de mi padre’.



Dijo, además, que los habitantes de Santiago son muy inteligentes ya que analizan y deciden conforme a lo que más le conviene. El electorado de Santiago no se va a inclinar a opciones que no le funcionaron, hoy se va hacia el amigo, el conocido, al que ha estado con o sin cargo, a quien pueden, saben y sobre todo buscan, saben dónde vive, el que va al barrio, al ejido.