El boxeo mexiquense tiene un plan de acción para este 2021

Realizarán balance de los equipos mexiquenses encaminados al retorno ordenado de las actividades boxísticas.



Zinacantepec, Estado de México, 20 de enero de 2021. De forma prudente y atentos a las disposiciones gubernamentales, la Asociación de Boxeo del Estado de México ya tiene un plan de acción para este 2021, en el que se contempla la atención a los boxeadores de alto rendimiento y a los gimnasios de los diferentes puntos de la entidad.



Así lo estimó el Presidente de la Asociación, José Alfredo Castillo Torres, quien dijo que ’para este 2021 ya tenemos un plan que propiamente tiene que ver con las condiciones de salud del Estado de México y eso se verá reflejado en las disposiciones del propio Gobierno para que podamos empezar’.



En lo que se refiere a los boxeadores de la entidad, el responsable del pugilismo del Edoméx detalló que buscarán su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el torneo selectivo que se efectuará en Argentina, en mayo, y quienes participarán en éste no han bajado la guardia y gracias a la cercanía que tiene con sus respectivos entrenadores, han mantenido todas las medidas de sanidad.



’De los tres muchachos que están en el equipo para buscar su boleto a los Juegos Olímpicos tenemos a Yoali Mejía, que está sin descansar en su gimnasio base con su entrenador de base, que hay que decirlo es su tío, están viviendo juntos y no le han parado dentro de las limitantes.



’En el caso de Dónovan Morales es lo mismo, su papá es el entrenador y el entrenador nacional, y con Héctor Aguirre es lo mismo, no le han parado con Carlos Duarte y están trabajando de manera personal’, comentó el Presidente de la Asociación.



Alfredo Castillo indicó que los púgiles del Edoméx se reportarán con la selección nacional, para el 6 de febrero viajar a Argentina, donde también se realizará la concentración a la que acudirán equipos de diferentes países.





En lo que respecta al boxeo de formación, adelantó que ’lo primero que tenemos programado cuando el semáforo cambie a naranja es de manera personal yo como Presidente ir a los gimnasios a platicar con los entrenadores, ver si todavía tienen los espacios.



’Haremos una valoración para ver lo que tienen, si es que alguien siguió trabajando fueron de cinco a 10 personas y tenemos que ver con quien se cuenta, si los chicos que clasificaron a los Juegos Nacionales siguen entrenando’, puntualizó.



Añadió que la intención del acercamiento con los entrenadores de los gimnasios que están afiliados es para platicarles que es temporal y darle un mensaje de aliento, aunado a esto, explicarles que dar el siguiente paso es crear un protocolo de acción y después compartirlo y empezar a convocar una vez que el semáforo esté en amarillo.



Finalmente, Alfredo Castillo aseguró que se debe de aprovechar el momento anímico de la población en general, para desarrollar diferentes actividades, esto con la intención de captar a la gente que acuda a los gimnasios de boxeo, para que pueda desarrollar este deporte de forma organizada.