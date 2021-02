El ’brindis de muerte’ de Hugo López

Fiestas por SputnikV, ¿el negocio oculto?

• ’¡Vamos, salud!’, los enfermos no vuelan

• ¿250 mil muertos por Covid para ’festejar’?



Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza.

Louis de Bonald (1754-1840) Filósofo y político francés.





Instantes después de responder la última pregunta en su conferencia de prensa diaria para asuntos sin importancia, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, le mostró un dispositivo móvil al vocero Hugo López.

No pudo contener su emoción. Al leer la pantalla, éste levantó el puño y con un gesto de triunfo de un jugador que se sacó la lotería, confirmó la autorización para el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia.

El miércoles 3 de febrero, el burócrata dijo: son las 20 horas en punto, pero cerramos con esta noticia muy positiva. Nos vemos mañana. La epidemia sigue, pero la vacunación avanza y estemos todos y todas atentos (...) Gracias. Vámonos. ¡Salud!’, levantó el vaso de la mesa, en señal de brindis, y se retiró del salón Tesorería en el Palacio Nacional.

¿Por qué ese derroche de euforia? ¿Es por la defensa de la salud de los mexicanos? O, ¿se cerró un negocio y un cercano acercamiento con los rusos? ¿Ya le partieron la maceta a las vacunas occidentales?

¿Qué esconde ese brindis de Hugo López?

Sabemos perfectamente que a ese burócrata no le interesa, en lo más mínimo la salud de los mexicanos. Sólo se mueve por intereses políticos e ideológicos y, posiblemente (simplemente sus actos nos hacen sospechar), quizá económicos.

Lo único que demostró es que entre los telones de la Cuarta Transformación hay un solo interés: tener las suficientes vacunas para el primer semestre del año para tener el mayor número de personas vacunadas y estas se sientan seguras para salir a votar en los comicios del 6 de junio próximo, donde se juega el control de San Lázaro.

De esa forma, tendrían la oportunidad de llevar vacunas a sus simpatizantes y al final al resto de los mexicanos. Todo por los votos y el control del Legislativo para que pasen todas las leyes de la izquierda.

Otro aspecto. Varias vacunas están en México para su experimentación con mexicanos. Llegaron en noviembre 7 mil unidades de la vacuna china CanSino Biologics. Se enviaron a Veracruz, donde el gobernador Cuitláhuac García, recibió la orden y las aplicaron. Supuestamente estaban destinadas a ’voluntarios’ en Aguascalientes, CDMX, Coahuila, Michoacán y Nuevo León.

Nos dicen que en la prueba ’se invirtieron 140 millones de dólares. Esto significa que cada vacuna costó (usando a mexicanos como conejillos de indias) ¡20 mil dólares!, o sea 400 mil pesos. Es una locura. Bueno esas son las cifras alegres de nuestro gobierno. ¡Vaya usted a saber!

Por lo pronto, este brindis es un insulto a cientos de miles de familias que sufren la pérdida de un familiar o amigo.

PODEROSOS CABALLEROS

EDOMEX SIN HEMODIALISIS

Con el pretexto de destinar todos los recursos para aliviar a los enfermos de Covid19, el gobierno de Alfredo del Mazo olvida que las personas enferman de otras cosas, también. Desde hace un mes, en el hospital López Mateos, no proporcionan el servicio de hemodiálisis. Esto ha provocado la muerte de una decena de personas, ya que no tienen dinero para ese servicio en otras instituciones. Desorden en materia de salud.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AUDI

