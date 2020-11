El caballo de 250 mil dólares que ex Gobernador Sandoval regaló a ‘El Bronco’, Gobernador de Nuevo León

La cercanía entre Roberto Sandoval y Jaime Rodríguez Calderón, ex Gobernador de Nayarit y actual Gobernador de Nuevo León, habría quedado pactada con un regalo del nayarita al primer Gobernador por la vía Independiente de México: su caballo Tornado, valuado en 250 mil dólares.



Uno de los primeros actos de Jaime Rodríguez como Gobernador de Nuevo León, fue una cabalgata el 4 de octubre del 2015, en esa ocasión Sandoval y ‘El Bronco’ se acompañaron a bordo de sus caballos, de acuerdo a El Norte, este pura sangre fue un regalo de Sandoval.



’Al frente de unos 700 jinetes, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", encabezó en su primer día de gobierno una cabalgata a lomo de su caballo ’Tornado’, antes de participar en un acto masivo en la Arena Monterrey, que marcó la inauguración del "Gobierno Independiente de Nuevo León"’ se pudo leer en las primeras planas del día siguiente.



Tanto Sandoval como Rodríguez comparten el gusto por los caballos. El nombre del caballo favorito del ex gobernador de Nayarit era Dandy, incluso se documentó que el animal fue disecado y expuesto en la misma posición que tenía en la fotografía que Sandoval utilizó para dedicarle un mensaje de adiós.



De acuerdo al testimonio de una fuente de EL UNIVERSAL, en el círculo de funcionarios más influyentes de la administración de Sandoval Castañeda se les confirmó que el valor de los caballos del ex gobernador era hace unos años de 130 millones de pesos.



Tornado contra ‘la vieja’ del Bronco



El caballo de Jaime Rodríguez lo acompañó durante su aspiración por la Presidencia de México en 2018, en sus giras se pudo ver al candidato independiente pasearse por distinto estados, galopando a Tornado. En una ocasión fue cuestionado por los gasto que implicaba trasladar a su pura sangre con él.



’Mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay y un bulto de alimento por semana. Entonces mi caballo anda conmigo, como anda mi vieja y come menos que mi vieja y entonces me sale más barato mi caballo que mi vieja. Entonces no es un costo oneroso’ respuesta que se hizo viral y le conllevó una serie de señalamiento.