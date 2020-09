HA QUEDADO confirmado que, el Diputado Federal Héctor Joel Villegas (a) ’el Calabazo’ es un contumaz traidor, porque éste ex aduanal, ’juraba leltad al Partido Morena’, Partido al que, obviamente, no pertenece, pero éste, pensando en su futuro político, ’empezó a buscar cobijo’, en el Partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde obviamente, no encontró el pretendido arropamiento político.

porque, traicionó al pueblo que le dio el voto, para ser legislador federal, ’otra tracion mas de su parte no se descartaba’, confirmando finalmente ’el Calabazo su etiqueta de traidor’, al votar en la Cámara de Diputados en favor del PRI, para que una Diputada del tricolor, asumniera a la Presidencia del Congreso de la Unión.

FUE UNA GRAN mentira, porque Villegas, buscó incursionar a la política, solo para verse favorecido económicamente, cuyo objetivo ha logrado, GRACIAS A QUE ENGAÑÓ AL PUEBLO DE RÍO BRAVO, para que votaran por él, engañando también a las familias de Matamoros, Valle hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos y Curillas, cuyos pueblos, igual forman parte del III Distirito, “familias a las que para nada ha vuelto a visitar”.



POR ELLO, queda claro que, el Diputado Calabazo, “solo ve, por sus intereses personales, políticos y económicos”, esa es la cruda realidad de este perverso y mercenario Legislador Federal, que de representante popular, no tiene nada, absolutamente, porque Héctor Joel Villegas, “mas que dedicarse a servirle a la gente” que le dio el voto y confió en él, la verdad, salvo que demuestre lo contrario, “no hace nada por ayudar” a quienes, él dice, son sus representados en el Congreso de la Unión....