El Cambio Social en Paz. Inicia en Oaxaca.......

EN ESTE PUEBLO NO HAY LADRONES, SE FUERON DE POLÍTICOS…



EFECTIVAMENTE, EXISTÍA EN MÉXICO UN GRUPO CERRADO LLAMADO ’CÍRCULO NEGRO’, ESTO SE DESCUBRE EN UN LIBRO ESCRITO POR DON ANTONIO VELASCO PIÑA Y QUE AL PARECER LE FUERA DICTADO, EN SUS ÚLTIMOS DÍAS, ANTES DE MORIR, POR EL GENERAL Y LICENCIADO, ALFONSO CORONA DEL ROSAL, este grupo integrado al parecer por Ávila Camacho, Cárdenas, Fidel Velázquez, Corona del Rosal, Gutiérrez Barrios y algunos otros tenía como misión seleccionar a los que serían presidentes y cuidar que pudieran ejercer su mandato con plena libertad, menos, REELEGIRSE, es un gran librito que seguramente muchos disfrutarán y tendrán con éstos datos muchos elementos de juicio que les permitirá explicarse muchas de las cuestiones brutales, corruptas y hasta simpáticas que han ocurrido a lo largo de varios sexenios, hasta que se destruye este círculo al ir muriendo los protagonistas y al llegar al poder, dicen los analistas, los tecnócratas que eliminaron a los últimos gobiernos políticos encabezados por Echeverría y López Portillo, para encabezar el cambio de la tecnocracia y el neoliberalismo encabezado por Miguel de la Madrid, el primer presidente formado y forjado en las ideas y universidades norteamericanas con aquel esquema de que para conquistar México, los Estados Unidos deberían de capacitar y preparar a los jóvenes más corruptos y ambiciosos que siguieran la línea económica y política para estar sometidos a las acciones de los norteamericanos, y así, al llegar Carlos Salinas de Gortari, da el golpe definitivo en contra del grupo del Circulo Negro al eliminar del poder a sus dos representantes más importantes de aquellos años y que le ayudaron a llegar al poder eliminando Cuauhtémoc Cárdenas: Javier García Paniagua y Fernando Gutiérrez Barrios y ya sabemos las tragedias que se generaron en este camino, incluyendo la muerte y asesinato del Cardenal Posadas Ocampo, la de Luis Donaldo Colosio y de su ’cuñado’ Ruiz Massieu y otros más, así como la aparición del EZLN y el avance de los cárteles de las drogas que tienen injerencia de los cuerpos internacionales de inteligencia y de cuyos ingresos por el tráfico de drogas, armas, gentes, mercancías y precursores químicos se reparten para que las agencias de inteligencia continúen con sus guerritas y guerrillas en varias partes del mundo, para mantener viva la economía de guerra y la presión geopolítica en el mundo…



Es lógico que todos los grupos que llegan al poder tratan de mantener un grupo de confianza y sólido que se encuentre ligado íntimamente al líder o cabeza del mismo y que es reconocido por ello para mantener una corriente que les mantenga su ideología política y su proyecto de gobierno y manejo del poder, hoy, vemos esos esfuerzos ligados con varios elementos de plena confianza del presidente, por ejemplo, no se podrá negar la influencia y autoridad de la que gozan Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrad, el Senador Monreal, Hugo López Gatell, su Señora Esposa, el multimillonario Romo, Carlos Slim, de alguna manera influye mucho, y otros más que se van forjando para cerrar el círculo y evitar cualquier rompimiento de la estructura del poder, por ello, Luz Eréndira Sandoval y su familia son parte de estos esfuerzos, la secretaria de Energía y el director de PEMEX, algunos políticos en gobiernos y sin duda las alianzas con otros grupos de gobernantes y de políticos que le dan fortaleza a su entereza y control de la que fuera la MAFIA DEL PODER y ahora, en un grupo cerrado, se han convertido en los ALIADOS DEL PODER, esto sin dejar a un lado la enorme fuerza moral y real que significa el EJÉRCITO MEXICANO Y SUS MANDOS Y TROPAS así como los cuerpos de policía y seguridad que se van estructurando para el manejo del país como es el INM y ADUANAS, en fin hoy ya cuenta con el control real de los medios de comunicación, no en el sentido que se mantenía anteriormente, por supuesto que hay un grupo consentido que recibe enormes recursos financieros por razones que desconocemos y compromisos que se debieron hacer, pero controlar a los pequeños que son una verdadera fuerza en las redes y en el impacto real de la comunicación ha sido, sin duda, un gran hazaña del presidente que cuenta con una sensibilidad para el manejo de masas.



En el campo, tiene como pilar al enorme y compacto grupo indígena que es, sin duda alguna, un enorme aliado que por vez primera se siente protegido y atendido por un presidente que les tiene confianza y afecto, los grupos de campesinos marginados que son la mayoría y solamente en el campo del norte del país algunos grupos privilegiados de los campesinos que son altamente productivos y tecnológicamente compactos que les brinda una fuerza financiera que rompe con los moldes tradicionales y se han convertido en verdaderos grupos de derecha en su realidad política y económica, influidos y marcados no solo por su dependencia con el comercio internacional a los Estados Unidos sino por sus mismas ligas y sociedades.



Podríamos decir que en el proyecto de AMLO, su peor enemistad la tiene con gran parte del NORTE de México, poderoso en lo económico pero débil en lo político porque no tiene una estructura como la tuvieron en su tiempo el famoso grupo Monterrey, ahora, están desorganizados y penetrados por los grupos sociales que tienen gran resentimiento con muchos de los viejos caciques financieros y empresariales del Norte, por ello, la fuerza real la concentra en el SUR DEL PAÍS, donde están las mejores reservas humanas, los mejores recursos naturales y las grandes posibilidades de desarrollo con un nuevo concepto ideológico y político, mucho más cercano a las ideas y sueños del presidente López Obrador, así que veremos pues un nuevo sistema y un nuevo o novedoso grupo que pueda lograr la transformación como él la solicita: CAMBIO SOCIAL EN PAZ, y esto, en realidad será una enorme novedad en México … por esa razón se inician EN CUILAPAN DE GUERRERO, OAXACA, LOS FESTEJOS DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO al lado de su mejor aliado: el pueblo del SUR DEL PAÍS y Alejandro Murat.