El candidato de Morena al gobierno de Guerrero no debe tener cola que le pisen

Chilpancingo, Gro., a 9 de julio del 2020.- ’El candidato de Morena a gobernador de Guerrero no debe tener cola que le pisen’, aseguró la diputada local Mariana García Guillén, en franca alusión a la reincorporación en el Senado de Félix Salgado Macedonio, abierto aspirante a gobernador quien en días pasados solicitó licencia con el claro fin de iniciar su precampaña.

La diputada morenista, en entrevista telefónica, aseguró que esta licencia ’tan fugaz’ confirma que es otro el ’elegido’ para la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. ’El tema deja una cierta claridad de que quien tiene que entrarle al quite en la carrera hacia la gubernatura, que sin duda se ganará, debe ser un personaje de un rostro honesto, que no tenga cola que le pisen, que no tenga una administración rodeada de críticas o sospechas de actos de corrupción’, abundó.

Respaldó, además, que su candidato, sin mencionar a Pablo Amílcar Sandoval, delegado del Gobierno Federal en Guerrero y por quien ella ha manifestado su simpatía, ’deberá tener identidad de partido, reconocimiento de la militancia y mucho trabajo. La ruta para la transformación que busca Morena en Guerrero tiene que ir de la mano de una persona con estas características.

Salgado Macedonio solicitó licencia el pasado 19 de mayo, aunque a su suplente no le tomaron protesta sino hasta finales de junio, debido al periodo de receso.

El exalcalde tampoco realizó gran actividad de proselitismo en el estado, por la pandemia de Covid, que en Guerrero, hasta hoy en día, se mantiene en el pico de contagios.

En la sesión de este miércoles, la Cámara de Senadores notificó la reincorporación de Félix Salgado a su curul, tras lo cual algunos medios nacionales de comunicación elucubraron en el sentido de que éste no es por quien el presidente Andrés Manuel López Obrador se inclina para que abandere a Morena en la contienda a gobernador del 2021.

La columna Templo Mayor de Reforma publicó: ’Lástima Felixito. Todo indica que al senador Félix Salgado Macedonio ya le mandaron decir que no será el candidato de Morena al gobierno de Guerrero. De ahí que ya retomó su escaño, a sólo un mes de pedir licencia. Habrá que elevar una plegaria para que El Toro no retome su carrera de actor ni de cantante’.

Por su parte, en Milenio se leyó: ’Que hay quien ve en la reincorporación de Félix Salgado Macedonio al Senado a partir del 16 de julio una muestra de que no cumplió con el perfil de candidato que buscaba Morena para el gobierno de Guerrero, donde el partido parece apostar por un cambio generacional y mencionan a Pablo Sandoval como el favorito de Palacio Nacional (…)’

García Guillén lamentó que al senador le hayan tocado durante su alcaldía hechos que perviven en la memoria de los acapulqueños y guerrerenses, como la masacre de La Garita y desvíos de recursos que mantienen a varias dependencias estratégicas en la quiebra. ’Pero le deseo éxito en su responsabilidad como senador, es mi compañero de partido’, matizó.

Al final bromeó: ’Yo sí me iría de fiesta con mi amigo Félix, pero a la talacha electoral para lograr la gubernatura, con el que me voy es con Pablo Amílcar’.