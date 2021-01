El candil, la lámpara es para alumbrar

La Palabra de Dios



Memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia



Primera Lectura

Heb 10, 19-25

Hermanos: En virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios.



Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras.



No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas; al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más, cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor

Salmo Responsorial

23, 1-2. 3-4ab. 5-6

R. (cf 6) Busquemos a Dios, nuestro Señor.

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,

el orbe todo y los que en él habitan,

pues él lo edificó sobre los mares,

él fue quien lo asentó sobre los ríos. R.

R. Busquemos a Dios, nuestro Señor.

¿Quién subirá hasta el monte del Señor?

¿Quién podrá entrar en su recinto santo?

El de corazón limpio y manos puras

y que no jura en falso. R.

R. Busquemos a Dios, nuestro Señor.

Ese obtendrá la bendición de Dios,

y Dios, su salvador, le hará justicia.

Esta es la clase de hombres que te buscan

y vienen ante ti, Dios de Jacob. R.

R. Busquemos a Dios, nuestro Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Salmo 118, 105

R. Aleluya, aleluya.

Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos

y una luz en mi sendero.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 4, 21-25

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: ’¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra; y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga’.



Siguió hablándoles y les dijo: ’Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene, se le dará; pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Sigamos a Jesús desde la fe, la esperanza, la caridad

Lo sabemos, para un cristiano la persona de Jesús es lo central, lo decisivo. Su vida, muerte y resurrección marcan toda nuestra vida. Fue capaz de no desdecirse del camino de amor que nos había predicado ante las autoridades de su época, que le clavaron en una cruz. Por nosotros entregó su vida. Fue ’el gran sacerdote al frente de la casa de Dios’.



A partir de aquí se entiende y se desarrolla la vida de todo cristiano. Hemos de vivir con intensidad la fe, la aceptación de Jesús en nuestra vida, ’con corazón sincero, con el corazón purificado de mala conciencia’.



Hemos de vivir con intensidad la esperanza, la esperanza de gozar de su amistad en nuestro trayecto terreno y la esperanza consumada de una felicidad total después de nuestra muerte y resurrección. ’Mantengámonos firmes en la esperanza’.



Hemos de vivir con intensidad la caridad, el amor, la entrega de nosotros mismos en favor de los demás, a imitación de Jesús. ’Fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras’.



El candil, la lámpara es para alumbrar

’Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura’ Este es el mandato que nos dejó Jesús antes de subir a los cielos. ¿Por qué nos pide esto? Por una sencilla razón, porque su evangelio, es la mejor noticia que podemos ofrecer a nuestros hermanos, porque nos muestra la mejor manera de vivir nuestra vida en la tierra. Siguiendo a Jesús, viviendo su evangelio, el gozo, el sentido llenan nuestro corazón. Es la mejor noticia de todos los tiempos.



Las buenas noticias no se pueden silenciar, la buena noticia de Jesús hay que extenderla a los cuatro vientos para que alegre el corazón a cuanta más gente mejor y les haga saborear la felicidad que todos deseamos.



Jesús nos pone un ejemplo bien comprensible. Un candil, una lámpara no se pone debajo de la cama, sino bien a la vista para que cumpla su misión, alumbrar, dar luz, vencer las tinieblas. Así hemos de predicar el evangelio.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)