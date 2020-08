El Canelo en la tablita

¿Será o no será? Cuando parecía un hecho que la próxima pelea de Saúl ’El Canelo’ Álvarez contra el turco Avni Yildirim se llevaría a cabo el próximo mes de septiembre las cosas se han complican; inclusive corre el riesgo de cancelarse. El motivo es que la empresa DAZN, la cual es responsable de los derechos de imagen del boxeador mexicano no está conformes con el enfrentamiento.



La historia comenzó cuando el pasado martes 18 de agosto, el Consejo Mundial de Boxeo anunció la pelea donde estaría en juego el título mundial de peso supermediano del WBC. Hasta ese momento todo iba por buen camino. Días después algo sucedió que de pronto la empresa DAZN manifestó públicamente que la pelea del ’Canelo’ contra Avni no es lo suficientemente rentable como para generar ganancias superiores a los 35 millones de dólares; cifra que en promedio ellos le pagan al mexicano en cada una de sus peleas.



Ante esta postura, Álvarez como la empresa Golden Boy Promotions siguen en discusiones para saber si le cambian el rival al campeón mexicano, así como sacar las cuentas para establecer cuánto dinero deberán llevarse a sus bolsillos cada uno de los involucrados por el combate.



Si se confirma la cancelación de la pelea el famoso ’Canelo’ deberá seguir esperando al rival adecuado para su regreso al ring. Entre los posibles candidatos se maneja el nombre de Billy Joe Saunders con quien estaba previsto que el mexicano se enfrentara el pasado 2 de mayo en Las Vegas.



En su momento la pelea fue cancelada a causa de la pandemia. Si se confirma a Billy Joe como el próximo rival del ’Canelo’ sin duda será un combate con más arrastre de audiencia por la calidad de peleador que es Joe. Situación que también sería una buena prueba para el mexicano y demostrar su capacidad para boxear con gente de mayor nivel, pues uno de los puntos que siempre se le ha cuestionado a lo largo de su carrera es la calidad de los peleadores a los que ha enfrentado.