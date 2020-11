‘El Canelo’ ya es agente libre: Eddy Reynoso

+Sin pelear hace más de un año, no logró un acuerdo con alguna empresa promotora, aclara



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, 30 años de edad, es agente libre, anunció Eddy Reynoso, manejador y entrenador del tretracampeón mundial, en un comunicado que subió ayer en su cuenta de Twitter.



El jalisciense, sin pelear hace más de un año, no logró un acuerdo con ninguna empresa promotora, por lo que ahora manejará su carrera y en breve estaremos anunciando fecha, rival y sede, dijo Reynoso.



El representante del Canelo informó que durante todo este tiempo (por la pandemia del coronavirus) hemos estado trabajando muy duro en el gimnasio con mucha responsabilidad y disciplina para estar en gran forma física y listos para pelear este año, y ¡así será!



Rompe con Golden Boy



El estatus de agente libre de Álvarez se da luego de romper relaciones con la promotora Golden Boy Promotions, que dirige Óscar de la Hoya, y de la compañía de transmisiones DAZN.



Hace dos meses, Canelo demandó a Golden Boy por no haber pactado ninguna pelea en 2020. En el litigio reclama el pago de 280 millones de dólares del contrato que firmó en 2018 por 365 millones de billetes verdes que debía cobrar por 10 combates pactados que serían retransmitidos por DAZN durante un lustro.



La más reciente contienda de Saúl Álvarez fue el 3 de noviembre de 2019 cuando derrotó por nocaut al ruso Sergey Kovalev, a quien arrebató el título semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo en Las Vegas para convertirse en tetracampeón del orbe en diferentes categorías.