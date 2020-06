El cantautor Fede Figueroa presenta «¿Dónde estarás?»

Foto: Cortesía



Ciudad de México.5 junio, 2020.-El joven cantautor sigue imparable consintiendo a sus fans con nueva música, el día de hoy da a conocer el sencillo que lleva por nombre ’¿Dónde estarás?’, el cual se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en importantes playlist de Spotify como ’New Regional Mexican’ y ’Novedades, Banda, Corridos y más…’. También pueden disfrutar el videoclip oficial en su canal de YouTube, mismo que fue realizado en bellos paisajes del Estado de Chiapas.



’¿Dónde estarás?’ es una letra de la inspiración de Fede Figueroa, con la que demuestra una vez más el talento que corre por sus venas. Es un tema para quienes han perdido a un gran amor y aún conservan la esperanza de que vuelva a estar a su lado, sin duda, se perfila para convertirse en un éxito, ya que la voz e interpretación del artista originario de Taxco, Guerrero también le da un sello muy especial.

’¿Dónde estarás? Quiero que sepas aquí me haces mucha falta

aún no me rindo sigue viva la esperanza, de que vuelvas conmigo y volver a empezar

¿Dónde estarás? Y qué persona estará disfrutando de tus ojos

esos que hicieron que por ti hoy esté loco, y me muera de ganas de volverte a besar

y aquí estoy con el disfraz de hombre feliz, disimulo que puedo vivir sin ti.

¿Dónde estarás? Qué será de aquellos besos que me debes

Ya pasó el tiempo y la verdad aún me dueles,

Yo no me olvido de lo que me hace feliz

Por eso no entiendo por qué te olvidas de mi…’

Con motivo de este lanzamiento, Fede Figueroa tiene preparada una gran sorpresa para sus seguidores de redes sociales, así que estén muy pendientes. Asimismo, es importante mencionar que el tema ’¿Dónde estarás?’ formará parte de su álbum debut titulado ’Tiempo al tiempo’, con el cual pronto sorprenderá a todos.