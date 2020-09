El Cartel del Pacífico y CJNG, mueven la droga que llega a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas: Sedena

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 18, SEPTIEMBRE, 2020, 12:08 hrs.

Los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Pacífico están entre las organizaciones delictivas involucradas en el tráfico del fentanilo en México, explicó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.



El general señaló que, de acuerdo con información de la Sedena, esta droga llega a México a través de dos rutas cuyo origen está en China y la India.



El fentanilo arriba a los puertos de Manzanillo, en Colima, y de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, agregó.



Sandoval apuntó que en el tráfico de la droga que va hacia Estados Unidos también están involucradas otros grupos que tienen presencia en la parte del Pacífico mexicano.



"Tenemos un sistema de vigilancia aérea que está enfocado tanto en la parte sur, para vigilar la introducción de cocaína, como la parte norte de Baja California, Sonora, Sinaloa, donde está monitoreando los vuelos ilícitos y en todos estos vuelos siempre va parte de ese fentanilo", comentó.



En lo que va de 2020, el aseguramiento del fentanilo aumentó 465 por ciento con respecto al año previo, según lo expuesto por el general.



RECORRERA ZONAS AFECTADAS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE



El Ejecutivo informó que mañana estará presente en un acto para recordar el sismo del 19 de septiembre y luego iniciará una gira por Tlaxcala, Puebla y Morelos.



"Mañana vamos a estar aquí para recordar los hechos del 19 de septiembre, vamos a izar la bandera de asta y luego a iniciar una gira por zonas afectadas por el terremoto".



COMO SE LES AFECTA SI DESPLEGADO FUE PUBLICADO



El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se censurará ni perseguirá a nadie, y que siempre habrá libertades, en respuesta a un desplegado de intelectuales que piden al mandatario respetar la libertad de expresión.



El Ejecutivo federal señaló, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, "nosotros no vamos a censurar a nadie, no vamos a perseguir a nadie, van a tener siempre garantizadas todas sus libertades.



No somos autoritarios, no es el caso de los gobiernos que ellos apoyaban que censuraron a (José) Gutiérrez Vivó, a Carmen Aristegui".



En respuesta al desplegado: el Presidente cuestionó cómo se les afecta esta libertad si este desplegado fue publicado.



"Todo este grupo pues siempre apoyó la política neoliberal y ahora se sienten ofendidos, cuando deberían de ofrecer disculpas, porque se quedaron callados cuando se saqueó al país y luego es demostrable que ellos eran bien atendidos por el Gobierno", apuntó.



Luego de que más de 650 periodistas, cineastas, artistas, comunicadores, escritores, entre otras personalidades, firmaron un desplegado en el que piden al presidente de México respetar la libertad de expresión.



"El Presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios", indica el documento dado a conocer por el periodista León Krauze, a través de su cuenta de Twitter.



Continua el documento: "el presidente profiere juicios y propala falsedades que siembran odio y división en la sociedad mexicana. Sus palabras son órdenes: tras ellas han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes que han criticado a su gobierno".



El Mandatario consideró como algo bueno que haya debate, y añadió que él no pedirá a intelectuales y escritores que simpatizan con su Gobierno y la transformación que hagan un desplegado similar.



Aseguró que él no odia y que es pacifista. "No hay odio, lo que hay es honestidad. Honestidad intelectual y honestidad en lo económico. Se acaba la corrupción. Esa es mi respuesta, respeto a todos", dijo.



Además, el Presidente reiteró que nunca se había atacado tanto a un mandatario desde Francisco I. Madero.