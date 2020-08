El Caso Lozoya Convertido en Asunto Electorero

Decía el capitán Rosalino Ramírez Faz, reconocido investigador y criminalista, que ’La justicia es como el chocolate, se calienta y luego se derrite’. En otras palabras nos indica que cuando un proceso penal se politiza finaliza sin el resultado esperado. El lunes 17 se cumple un mes del inicio de un ’enjuiciamiento virtual’ al exdirector de Petróleos Mexicanos, con resultados que sirven para que un argumentista de televisión inicie el primer capítulo de una serie de suspenso.

Recuerdo dos casos que en su momento también provocaron escándalo y surgieron nombres de políticos. Allá por los años sesenta al exsuperintendente de Pemex en Poza Rica, Veracruz, lo acusaron de un ’robo’ de dos millones de pesos. Jubilado en 1958, fue nombrado representante de la paraestatal en Los Ángeles, California, con un sueldo mensual de 6,000 dólares. En julio de 1983 desaforaron al senador Jorge Díaz Serrano y él personalmente se entregó en una prisión. El exdirector de PEMEX fue acusado de un fraude por muchos millones de pesos en agravio de la referida institución.

El primero de esos asuntos, el presunto responsable era el ingeniero Jaime José Guadalupe Merino de la Peña, conocido simplemente como Jaime J. Merino. Permaneció en California mientras en la Procuraduría General de la República se integraba el expediente y se hacía la consignación ante un juez penal, mismo que solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitara la extradición. Merino ganó el juicio y murió en su residencia angelina en octubre de 1996, a los 90 años. Fue superintendente de 1942 a 1958 y declarado benefactor de Poza Rica.

El ingeniero Díaz Serrano estuvo cinco años en prisión y no le comprobaron ninguna responsabilidad jurídica; lo señalaron como responsable de la compra de un barco, alterando el precio del mismo. Quedó liberado y con un ’usted perdone’ se fue a su casa este distinguido sonorense. En esos días se aseguró que su encarcelamiento fue venganza política por haber aspirado a ser candidato presidencial del PRI.

Otro escándalo político relacionado con PEMEX fue ’El Quinazo’ consumado 40 días después de iniciado el sexenio de carlos salinas de gortari, quien ordenó realizar un montaje de telenovela en la casa, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y aprehender al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Para ello utilizó a la Procuraduría General de la República y a elementos del Ejército Mexicano.

Joaquín Hernández Galicia no fue acusado por corrupto. Le enlistaron varios delitos del orden común y del federal. El Presidente de México se cobró que Joaquín haya apoyado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y que este –apoyado por el PRD- haya ganado en todos los distritos dominados por los petroleros. También lo acusó de haber patrocinado el libro ’Un Asesino en Palacio’, donde se narraba cuando carlos y su hermano Raúl mataron a una sirvienta. ’La Quina’ recibió una sentencia de 35 años, pero en 1997 el gobierno lo declaró ’amnistiado’.

Bueno, en este pandémico 2020 hay ’un gorrioncillo pecho amarillo’, personificado por el economista y abogado Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de PEMEX en la administración inmediata anterior, que ’negoció’ desde no entrar a la cárcel ni ser fichado como presunto delincuente, a cambio de involucrar en el supuesto juicio penal a su exjefe y al secretario de Hacienda, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, respectivamente. También ya saltó el nombre del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Lozoya Austin goza de libertad y el Presidente de México en sus ’mañaneras’, en Palacio Nacional o donde se encuentre, utiliza el asunto para llamar la atención de los electores y reiterar que está combatiendo la corrupción, además exige que se dé publicidad a los videos que Lozoya entregó al distinguido jurista y hoy Fiscal General de la República. El tabasqueño afirmó ’que aunque (el video) no tenga valor jurídico, si lo tiene moral’, según aseveró el Presidente de México que continúa con su campaña político-electoral para no perder el control de la Cámara de Diputados.

Hay dos políticos más involucrados en acusaciones por corrupción en agravio de Petróleos Mexicanos. El defeño Rogelio Montemayor Seguy y el tamaulipeco Carlos Romero Dechamps, exdirector general de PEMEX y el líder sindical durante 26 años, respectivamente. En 2002 se les vinculó con la desviación de muchos millones de pesos del erario oficial para la campaña presidencial en que triunfó la oposición. El caso está inscrito como el Pemexgate. No pasó nada, Montemayor fue exhonerado por la Procuraduría General de la República y el líder renunció el 16 de octubre de 2019 y vive feliz, tranquilo y calladito.

PREGUNTA PARA MEDITAR:

¿Alguno de estos días veremos que Emilio Ricardo Lozoya Austin haga visita de cortesía a los dos jueces encargados de los procesos?

VIOLENTA MUERTE DE UN JURISTA

’Don Luis no merecía morir así. Era un hombre muy bueno y un abogado honesto’, expresó la abogada Jessica Valenzuela, colaboradora del Magistrado Luis Miranda Cardoso, quien actualmente era Notario Público. Fue muerto a tiros en su domicilio de la Colonia Sánchez en Toluca. La versión es que fueron asaltantes. Don Luis conquistó siempre amigos y se ganó el respeto cuando fue Procurador de Justicia en el Estado de México y presidente del Tribunal Superior de Justicia en la entidad. Maestro de muchas generaciones y muy estimado amigo de este comentarista.

PAGUE EL CONSUMO DE LUZ, PORQUE

Muy buena noticia de la Cuarta Transformación: si el consumidor de energía eléctrica no paga en la fecha límite que le señala el recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a partir de las siguientes 24 le cortarán el suministro y, obvio, para reinstalar el servicio tendrá que hacer trámites y hacer el pago correspondiente.

Don Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE, seguramente ignora que miles de consumidores de electricidad han quedado sin ingresos, perdieron el trabajo en oficinas de gobierno o en empresas privadas. La pandemia ha causado el problema económico familiar, pero el poblano ni suda ni se acongoja, además de que repite ’que los periodistas digan, escriban y haga lo que quieran, a mí no me importa’.

LOS NIÑOS COMEN, NO COMPRAN

Muchos son los problemas prioritarios que hay en el país y que requieren un análisis, un dictamen y una solución integral. La pandemia del coronavirus o COBID 19 ha cambiado todo el ritmo, formas y acciones personales, por ello comento que los legisladores federales y los estatales deberían cumplir con su cometido, pero con inteligencia no como lo están haciendo, legislar para que se prohíba la venta de comida chatarra y refrescos a los niños.

Esa no es una medida social para combatir la obesidad. Los niños y niñas no son únicamente los compradores de papitas, chicharrones, cacahuates, cheetos, sino los adultos. Que no se comercialice en las escuelas, pues puede servir de algo y en casa hacen el consumo.

¿Por qué los legisladores para aliviar nuestra economía no piensan en proponer que se elimine a 200 diputados federales y a todos los correspondientes en los Estados y se reduce a 64 el número de senadores?

P.D. Uno de los personajes del cine mexicano, en la Época de Oro, lo fue a quien conocimos como Antonio Badú, originario de Real Monte, Hidalgo, donde nació el 13 de agosto de 1914. Hijo de los inmigrantes libaneses Antonio Namnun y Virginia Nahes, en sus primeros años de juventud fue panadero y decidió viajar a la Capital Mexicana. Vivió en el barrio de La Merced y ahí conoce a sus primeros amigos, un tal Mauricio Garcés y a un joven güerito que después sería el periodista, Jacobo Zabludowski…Adopta el apellido Badú, porque su mamá le decía ’badue’ que en árabe significa beduino. Como Antonio Badú en 1938 comienza, cantando, en el programa ’La hora Azul’ de la XEW. El locutor don Pedro de Lille lo nombre ’El Emir de la Canción’. Más tarde ingresó al cine con el apoyo de Ramón Armengol y pronto se encumbró al lado de figuras como María Félix, Jorge Negrete y Pedro Infante…Su vicio por el cigarro le causó enfisema pulmonar y murió el 29 de junio de 1993.

