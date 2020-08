El caso Odebrecht desacredita como nunca a la débil oposición mexicana

La oposición mexicana, que no ha sabido ni podido levantar la cabeza desde el triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se ha hundido todavía más en el descrédito provocado por el tsunami político de la trama Odebrecht, en el que el presidente surfea con comodidad.



La gota que ha colmado el vaso tiene el nombre de Emilio Lozoya.



El exdirector de Pemex extraditado desde España por recibir 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora Odebrecht presentó una denuncia en la que implica en tramas de corrupción a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.



Así como a la élite de los partidos que se han repartido el poder hasta ahora: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).



Un hecho que le ha venido como anillo al dedo a López Obrador, quien ve en la denuncia un documento que aglutina a todos sus rivales políticos y que publicita a diario para dejar sin opciones a la oposición en las elecciones intermedias del próximo año.



"El caso Odebrecht es la puntilla del ciclo político del peñismo, que fueron seis años muy largos de un descrédito total de la clase política", dijo este martes a Efe Martha Singer, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

SIN LÍDERES A LA VISTA



Los candidatos en 2018 del PAN y del PRI, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, también implicados ahora por el exdirector de Pemex, no pudieron hacerle sombra a López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y se retiraron de la política.



Esos partidos no tienen ahora ningún líder fuerte y visible que confronte al presidente, quien cada mañana ofrece una rueda de prensa y arremete contra la oposición, a la que considera "moralmente derrotada".



Fernández aseguró que el "problema" de la oposición es que los políticos del PRI y del PAN "no tienen mucha sensibilidad y empatía para medir opinión de la gente", al contrario del presiente, quien toma medidas efectistas e incluso populistas como vender el lujoso avión presidencial de sus predecesores.



A raíz de este "distanciamiento con la sociedad y su estilo de ejercer el poder que ya no existe", Singer consideró que "el ciclo de reconstrucción de la oposición va a demorar muchos años".



Y dentro de esta reconstrucción no estarán los nuevos partidos que quieren crear Calderón y la exsindicalista Elba Esther Gordillo de cara a los comicios del próximo año, puesto que son partidos nuevos con líderes viejos.



¿LA SEMILLA DE LA ULTRADERECHA?



Pero la debilidad de la oposición no implica que no haya malestar en algunas capas de la población hacia el actual Gobierno, agravado por la gestión de la pandemia, que ha situado a México como el tercer país con más muertos de COVID-19.