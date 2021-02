El Cenace, esbirro de la CFE

Liga apagón en el norte con falta de gas

Ayer por la madrugada en varias regiones de la frontera norte y en el sur del país, se registraron apagones. El Cenace, Centro Nacional de Control de Energía, que dirige Gonzalo Meléndez, responsable del control del flujo eléctrico de todo el país, justificó ’a la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión’.



Por si fuera poco, la Comisión Federal de Electricidad, al mando de Manuel Bartlett, salió a afirmar que Texas suspendió suministro de gas natural a México y eso causó el apagón en el norte del país.



Los técnicos que conocen perfectamente el sistema eléctrico nacional estiman que no son ciertas estas justificaciones.



1.- Nunca había ocurrido un hecho como este en la historia del norte del país o cuando menos en los últimos 50 años.



2.- Se queja Bartlett de la falta de suministro de gas natural y que Estados Unidos suspendieron el envío. Otra gran mentira. Primero, las plantas eléctricas del norte del país usan carbón mineral que se extrae de las minas del socio de la Cuarta Transformación, Armando Guadiana Tijerina, el senador con sombrero, quien gana toneladas de billetes gracias a su relación con Bartlett.



Ahora bien, Estados Unidos no suspendió el suministro de gas natural. Falta gas natural por que la voracidad de Bartlett llegó a extremos de generar un severo conflicto a inicios del sexenio con las empresas TCEnergy, de Canadá, e IEnova, de Estados Unidos, así como Grupo Carso de Carlos Slim. Esto debido a que quería y no logró, agandallarse los ductos y pisotear contratos firmados en sexenios anteriores.



Más de 2,600 kilómetros de siete líneas de ductos surten un tercio del consumo del combustible. Incluso, el presidente López Obrador, refiriéndose a los cortes eléctricos en el sureste, dijo que no ocurriría otro más. Ayer, hubo otro.



3.- Si no se trata del suministro de gas natural, ya que esas plantas eléctricas operan bajo un esquema de carbón y combustóleo, entonces ¿qué?



Pues la improvisación técnica de los controladores del Cenace. Los apagones vienen desde que llegó a la dirección Gonzalo. Todo lo hace bajo los designios de Bartlett, quien quiere controlar totalmente a ese organismo, para manejar políticamente la distribución de la electricidad.



Gonzalo no puede considerarse improvisado. Lleva 25 años en ese organismo. Sabe lo que hay en sus entrañas, pero también parece que es dócil ante la decisión de la Cuarta Transformación de disminuir sus atribuciones como ente autónomo, lo que motivó la renuncia, el año pasado, del anterior director, Alfonso Morcos, quien prefirió irse a ver reducido al mínimo de operaciones y sin presupuesto al Cenace.



Al final: ¿qué mensaje manda la 4T y Bartlett, con estos apagones? En EU también se suspendió el suministro, pero no salieron con justificaciones absurdas. Sólo mencionaron que fue por sobrecarga de demanda por energía, ante la histórica nevada que ocurrió ayer por la madrugada. Pero restablecieron el servicio de inmediato.



PODEROSOS CABALLEROS



PVEM: El berrinche de la bancada en el Senado del PVEM, que encabeza el ex gobernador chiapaneco Manuel Velasco, está al máximo. El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hace su chamba y busca atraer legisladores de otros partidos para que se sumen a su bancada y así mantener su mayoría que está en el aire, luego de la salida de varios senadores que se fueron a buscar gubernaturas. Pero, Velasco ve un asunto personal con el brinco que dio la senadora Mónica Camino Farjat. Ella llegó con el PRI, brincó al Verde y ahora en Morena. Esa es su congruencia ideológica. Pero su presencia en el VEM deja dinero a sus dirigentes… bueno a sus bancadas. Morena logra mayoría con 61 senadores y el Verde es ridícula minoría. El grito de fondo: ¡quieren llorar… quieren llorar!



VACUNACIÓN: Pagan impuestos, no reciben un solo centavo del gobierno y para colmo tienen que hacer filas infames, bajo el peso del sol y les marcan como reses, para recibir una vacuna. Este un insulto para los adultos mayores que buscan asegurar su salud. Todo lo hacen miserable. Quieren hacer sentir que vivimos en un país pobre y no dan absolutamente nada. Ni una botella con agua. mientras los promotores del voto de Morena, hacen bulto y piden credenciales de elector. ¡Una mentada!



