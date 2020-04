El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario impulsa talento en la danza

Es el CCMB semillero de talento mexiquense en danza clásica y contemporánea.



Texcoco, Estado de México, 29 de marzo de 2020. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) se ha convertido en un semillero de talento mexiquense a través de sus talleres de formación artística, donde niñas, niños, jóvenes y adultos han encontrado un espacio para practicar diversas disciplinas.



Hugo García Sandoval imparte los talleres de Danza clásica y danza contemporánea, donde alumnos y alumnas desarrollan sus habilidades por medio de una formación donde la disciplina, la constancia y el amor al arte han sido fundamentales para alcanzar sus metas.



Con más de 20 años de experiencia como bailarín y con un poco más de tres años impartiendo clases en el CCMB, Hugo García realizó sus estudios profesionales en el Instituto Nacional de Bellas Artes, lo que lo llevó a formar parte de la Compañía de Amalia Hernández, ’siempre me gustó bailar, y bailar me hacía feliz, eso fue lo que me motivo a aprender a bailar, a descubrir el mundo del ballet’.



Comenta que dentro de sus satisfacciones está representar a México en países como Japón, China, Omán, España, Bélgica, Colombia, Argentina y Estados Unidos, donde ha podido transmitir lo que ha aprendido a lo largo de los años.



En el CCMB, donde actualmente cuenta con 60 alumnos que van desde los seis hasta los 13 años de edad, ha tenido alumnas destacadas, a las que incluso, él mismo les ha dicho que tienen que ingresar a instituciones y escuelas especializadas para desarrollar e impulsar su carrera.



Muchas de ellas están en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), como la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y la Academia de la Danza Mexicana; igualmente la Escuela Nacional de Danza ’Nellie y Gloria Campobello’, el Centro Cultural ’Ollin Yoliztli’ y la Escuela de Bellas Artes de Toluca.



Además, ocho de sus alumnas han sido acreedoras a la Beca Elisa Carrillo Cabrera, cuya convocatoria se ha realizado desde el 2012, e incluso, en 2019, su alumna, Julieta Gutiérrez, llegó a la final para participar en la beca a nivel profesional.



’El talento está en todos lados y en todo tiempo, en el CCMB se concentra mucho talento, el apoyo de los padres es importante, las muchachas o muchachos que llegan a una escuela profesional ya no se sorprenden, las instalaciones son del mismo nivel, es una gran satisfacción que en el CCMB se transforme el talento’, comenta.



Además, expresa su agradecimiento a la Secretaria de Cultura, Marcela González Salas, y autoridades del CCMB, para impulsar su Compañía Árbol de Ginkgo Danza Contemporánea, formada desde 2011, que se ha presentado en el recinto cultural y participado en el Festival Internacional de la Danza ’Danzatlán 2019’, creado por la mexiquense y primera bailarina del Staatsballet de Berlín, Elisa Carrillo, así como en el Encuentro Nacional de la Danza 2019 y el Festival de Arte Urbano 2019.



’Para las pequeñas y los pequeños que deseen dedicarse a la danza, no esperen a que una escuela o institución formal los forme, si la danza es su vida no lo abandonen, si toman la danza en serio, la danza también los tomará en serio a ustedes.



’Si todos hiciéramos danza, viviríamos en un mundo mucho más feliz, la labor que hago como docente es que si puedo darles la satisfacción de sentirse plenos, de sentirse felices a través del movimiento y contentos con su propio cuerpo, entonces cumplí’, puntualiza.