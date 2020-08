El Centro de Control Comando, comunicación, cómputo y calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad, obtiene Certificación Calea, luego de una revisión pública virtual

Con esta iniciativa la SS refrenda el compromiso de profesionalizar a su personal con el propósito de brindar atención de calidad a la ciudadanía



Toluca, Estado de México, 02 de agosto de 2020.- A fin de dar continuidad a la certificación y acreditación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad, se llevó a cabo una auditoria de revisión pública virtual por parte de la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA).





En esta audiencia, la junta de Comisionados analizó los resultados de las evaluaciones anteriores y determinaron a través de las respuestas emitidas en la entrevista, que el C5 cumple con los modelos y medidas establecidas a nivel internacional para los Centros de Comunicación, alcanzando así su certificación.



Cabe señalar que, desde el año 2018 el C5 ha trabajado en el perfeccionamiento de 205 procedimientos y políticas de apego a los requerimientos que marcan los estándares CALEA con el propósito de mejorar los procedimientos internos.



En su intervención, Hugo de la Cuadra, Titular del C5 en la entidad mexiquense, refirió que actualmente el Centro de Monitoreo alberga a 44 municipios de los 125 que conforman la entidad, por lo que, subrayó que en la segunda fase del sistema de videovigilancia que culminará el último trimestre de este año, quedarán enlazados 16 municipios más a fin de lograr 60 en total, lo que permitirá llegar a más población del Estado de México.



Añadió que se cuenta con una red de fibra óptica de casi 600 kilómetros en la entidad, lo que permite tener una red robusta de comunicación y que a pesar de que el relieve en algunas zonas genera complicaciones para llegar a algunos municipios, se ha podido atender las emergencias a través del despliegue territorial.



En cuanto a la plantilla laboral, Hugo de la Cuadra enfatizó que orgullosamente el 60 por ciento de los mandos en la Institución son mujeres, lo cual aporta la idea fundamental de cómo sensibilizar al servidor público pues al contar con mujeres repercute favorablemente en la atención de las llamadas del 9-1-1.



Entre los temas cuestionados por los revisores, se consideraron los procesos de contratación, la manera en que se conforma la plantilla laboral respecto a hombres y mujeres, así como la efectividad de los números de emergencia.



A esta comparecencia virtual asistió María Lourdes Rosales Martínez, Marco Sotomayor, Héctor López Santillana, José Fernando Sánchez González y Manuel de Jesús Villareal Romero, delegados mexicanos de CALEA quienes hicieron la revisión de las instituciones aspirantes a esta certificación.



Con estas acciones la SS reitera su compromiso con la ciudadanía al proveer de herramientas suficientes a su personal, para que de esta forma estén mejor preparados para atender de manera eficiente las necesidades de la población.



La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @SS_Edomex.