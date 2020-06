El Centro de Formación de Rugby trabaja a distancia

Invitan a niñas y niños a practicar este deporte de contacto.



Zinacantepec, Estado de México, 13 de junio de 2020. Durante este periodo de cuarentena el Centro de Formación de Rugby Edoméx, continúa con sus labores, gracias al esfuerzo de la entrenadora, Ana Rosa Trejo, quien ha enviado diferentes programas, los cuales son supervisados por padres y madres de familia.



’Estamos trabajando vía remota, se les compartió una rutina a los pequeños, para que junto con los papás las estuvieran realizando. Esta semana tenemos pruebas físicas para los equipos de mayor y la próxima semana vamos a tener una evaluación para los pequeñitos, para ver cómo van con lo de la rutina’, detalló la instructora mexiquense.



Señaló que previamente se habían realizado programas flexibles, con el objetivo de no saturar a los jugadores, que tenían que cumplir con tareas escolares, pero una vez concluido el ciclo escolar, se trabajará directamente con las niñas y niños.



’Vamos a hacer conferencias vía remota y directamente con los pequeños, para ver cómo mejoran la motricidad y por lo menos uno o dos días a la semana vamos a ver teoría, para checar si se entienden los objetivos y los puntos clave del Rugby’, afirmó.



Indicó que la intención es que sus alumnos continúen con diferentes actividades fiscas, por lo que también creó algunos videos con diferentes rutinas que puedan desarrollar individualmente en casa.



’Es complicado, pero como todo tratamos de adaptarnos a la situación obviamente no va tener los mismos resultados porque es un deporte de conjunto y contacto, pero tratamos de que no pierdan la actividad física y su desarrollo’, aseguró.



Aunado a esto, la entrenadora afirmó que los programas que desarrolla son apoyados por la Federación Mexicana de Rugby, que se ha esforzado por implementar diferentes planes que les den las herramientas necesarias para continuar su entrenamiento deportivo.



Finalmente, la entrenadora invitó a niñas y niños para que se sumen al Centro de Formación de este deporte, ya que será una excelente oferta para que puedan desarrollarse físicamente en un ambiente sano y de disciplina, además explicó que se pueden integrar a los grupos que están trabajando a través de las diferentes plataformas.