El centro de la pandemia en Guerrero es Acapulco: secretario de Salud

ACAPULCO, Gro., 12 de junio de 2020.- El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que hasta el mediodía de este viernes, la entidad acumula 3 mil 156 casos positivos de coronavirus, cifra que confirma 165 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 138 desde la actualización del gobierno federal del jueves en la noche.



Durante la transmisión desde la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores, Carlos de la Peña subrayó que hay un repunte de fallecimientos en el municipio de Acapulco, donde 258 personas han perdido la vida de las 510 que han ocurrido en todo Guerrero.



Precisó que en las últimas 24 horas han ocurrido 16 defunciones, lo que pone en alerta al sector e hizo un llamado a los médicos particulares, pues dijo que hay pacientes que se quedan en sus casas sin ninguna vigilancia médica y cuando acuden a un hospital para recibir atención ’ya es demasiado tarde’, pues llegan ahogándose y a veces mueren antes de poder intubarlos.



Caso Acapulco El funcionario indicó que, de acuerdo con los cálculos matemáticos, el municipio podría superar esta semana los 2 mil 300 casos positivos de coronavirus.



Destacó que la curva de defunciones por Covid 19 en Acapulco había tenido ’cierta horizontalización’ en los últimos días de mayo, pero a partir del pasado 9 de junio hubo un repunte de 25 y 45, y se llegó a las 258 muertes, las cuales representan el 51 por ciento del total de decesos en el estado. Respecto a los casos confirmados destacó que Acapulco suma 2 mil dos, cifra que aunque es menor a la reportada por la autoridad federal, representa el 63 por ciento del total de positivos en Guerrero.



’El centro de nuestra pandemia en Guerrero es en Acapulco’, declaró e insistió en que dadas las cifras para este sitio turístico, se debe bajar la movilidad, ser cuidadosos en el transporte público y vigilar los mercados, cerrar los locales de venta de artículos no esenciales y evitar aglomeraciones.



’Estamos en rojo todavía esta semana y muy probablemente la próxima estemos nosotros en ascenso’, advirtió Carlos de la Peña.



Hospitalización y pruebas a domicilio El secretario de Salud informó que la hospitalización promedio está en 55 por ciento, lo que representa el cuidado de 362 pacientes distribuidos de acuerdo con la gravedad de su condición: 63 intubados, 111 graves pero estables y 188 estables.



Detalló que aumentó la demanda en el hospital de Coyuca de Catalán en la región Tierra Caliente, y por segundo día llamó al personal que ahí labora a estrechar acciones para atenderla.



Asimismo, destacó que la Comisión de Protección de Riesgos a la Salud del Estado de Guerrero (Copriseg) comenzará a verificar a quienes ofrezcan y distribuyan pruebas de detección de Covid 19 en Guerrero, pues dijo que no están autorizadas y sólo se aprovechan de la comercialización.



Sugirió no recurrir a la compra o contratación de dicho servicio que normalmente es ofrecido a domicilio pues insistió en que no está autorizado por autoridades sanitarias.



Carlos de la Peña infirmó que el gobierno estatal recibió del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) 16 aparatos de ultrasonidos, 10 de rayos X portátil, 30 ventiladores que ayudan en etapas iniciales o finales de la enfermedad, y equipo de protección personal.

Fuente: Quadratín