’El Chapo Guzmán’: un día como hoy, pero de hace 5 años se fugó del Altiplano

CIUDAD DE MÉXICO.-Un día como hoy, pero de hace 5 años, Joaquín ’El Chapo’ Guzmán estaba se fugó del Penal del Altiplano de una forma inimaginable, aunque predecible pues, los túneles siempre fueron la forma favorita de moverse de un lado a otro de este capo.

En punto de las 20:52 horas del 11 de julio de 2015 el líder del Cártel de Sinaloa se fugó del Penal del Altiplano, esta vez no salió en un carrito de lavandería, Guzmán Loera solo ’desapareció’ del área de la regadera de su celda.

La fuga

Luego de haber sido capturado el 22 de febrero de 2014 en un conocido hotel del malecón de Mazatlán, Sinaloa en donde es importante señalar que no hubo ni un solo disparo, ’El Chapo’ Guzmán se fugó de la prisión.

La noche del 11 de julio de 2015, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera desapareció luego de ingresar al área de regaderas de su celda en la prisión del Altiplano, nadie notaba nada sospechoso pues en esa zona habitualmente ’El Chapo’ realizaba su aseo personal.

Guzmán Loera simplemente desapareció pues un túnel que unía su celda con el exterior ya lo esperaba.

El túnel medía 170 por 70 centímetros de ancho y más de mil 500 metros de longitud éste desembocaba a colonia de Santa Juana, en el municipio de Almoloya de Juárez en el Estado de México.

El túnel contaba con gran tecnología pues debido a su longitud debía contar con ciertas especificaciones para que ’El Chapo’ cumpliera su cometido por lo que el corredor tenía: alumbrado, sistema de ventilación, tanques de oxígeno y una motocicleta como mecanismo de tracción.

Anuncian la fuga de ’El Chapo’

Sin embargo no fue hasta las primeras horas del 12 de julio de 2015 que las autoridades dieron a conocer la fuga del capo y lo comunicaron a través de un comunicado, la CNS informó que:

’A las 20:52 horas del día de hoy, en el Sistema Permanente de Video vigilancia del Penal Federal del Altiplano I, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres.

Al prolongarse la no visibilidad del interno, se ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del mencionado recluso…’