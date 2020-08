’El Chavo del 8’ sale del aire en toda América Latina

Ciudad de México. El popular programa televisivo "El Chavo del 8", que protagonizó Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" y que se seguía retrasmitiendo principalmente en América Latina, fue sacado del aire de todos los canales en los que se exhibía, informaron el domingo los hijos del difunto actor.



Creado por Gómez Bolaños en 1970 y con su último capítulo grabado en enero de 1980, "El Chavo del 8" fue retirado de la pantalla televisiva desde el 1 de agosto luego de que, según medios mexicanos, la familia del actor y la cadena Televisa no llegaran a un acuerdo sobre los derechos de la serie.



"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", escribió en su cuenta de la red Twitter Roberto Gómez Ferán, hijo del actor.



Graciela Gómez, hija de ’Chespirito’, aludió de manera indirecta a probables desacuerdos con Televisa, la mayor cadena de telvisión de habla hispana.



"Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia", escribió la joven también en Twitter.



Por su parte, Florinda Meza, quien en encarnaba el personaje "Doña Florinda" en el programa y fue la última pareja sentimental del actor fallecido en 2014 a los 85 años, lamentó esta decisión aludiendo a los difíciles momentos que vive el mundo por la pandemía de la covid-19.



"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió en su cuenta de la red social.



La salida del aire de "El Chavo del 8", era tendencia en Twitter con numerosos mensajes de pesar de televidentes de países de habla hispana, en los cuales se resaltaban valores fomentados por el programa, como la amistad, la solidaridad y la honestidad.



Sin embargo, también había duros mensajes de crítica, sobre todo de usuarios mexicanos, que consideran que el programa "denigraba" a los niños y tenía matices "clasistas".



Tras la muerte de Chespirito, la revista Forbes estimó que "El Chavo del 8", que catapultó a la fama en países hispano parlantes a Gómez Bolaños, había reportado a Televisa unos 1.700 millones de dólares hasta el 2014.