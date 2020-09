Laura Rojas, presidenta saliente de la Cámara de Diputados abrirá hoy la sesión de Congreso General y, recibirá el Segundo Informe de Andrés Manuel López Obrador.



La priista Dulce María Sauri, propuesta para sucederle en la MesaDirectiva, la perdió. No alcanzó los votos necesarios para ocupar tan importante encargo.



El reporte presidencial será entregado por la tarde en medio del mayor problema de salud pública de que se tenga memoria, de una violencia

social sin precedente debido a la crisis, desempleo y nulo crecimiento económico.



México está sumido en la impunidad, en la inseguridad y la delincuencia, según analistas.



La lucha por el poder político ha convertido a nuestro país en ’Estado limosnero’.



Como dijera el jurista Sergio García Ramírez: ¡arde la casa!



En efecto, vía El Universal llama a no convertir la justicia ’en un

circo ni a sus practicantes en actores de una farsa’.



La justicia ’no debe ser una carpa montada para el solaz de la política’.



En conferencia zoom, el constitucionalista Humberto Benítez Treviño advierte riesgo para el país si no se respeta la norma vigente.



Al Ejecutivo federal, de quien dijo no tiene colaboradores sino

empleados, pide evitar la farsa de las votaciones a mano alzada.



De acuerdo con los especialistas, sobrevino un resquebrajamiento del tejido social por falta de valores nacionales



La consulta a mano alzada, impulsada por López Obrador para juzgar a ex presidentes mexicanos me recuerda al tirano y extravagante

emperador romano Nerón.



¿Guardara alguna semejanza las ocurrencias de quien habría ordenado la muerte de su primera esposa y asesinado a la segunda, a su madre y a

un hermanastro con las ocurrencias de un hombre en el lado mexicano?



¿Algún parecido habrá con quien gobernó conforme a sus caprichos y vivió en un Palacio rodeado de jardines, fuentes, pabellones, lago y habitaciones de gran lujo?



¿Tendrá algo que ver la consulta que se avecina con quien quemó la ciudad de Roma?



¿Alguna cosa con quien ejecutó a san Pedro y san Pablo, les prendió fuego y utilizó como antorcha para iluminar su fiesta?



Impulsores del juicio a los expresidentes son también, entre otros, los senadores Martí Batres, Napoleón Gómez Urrutia, Néstora Salgado y

José Narro Céspedes.



A todo esto, deje le cuento que el INE sacó del aire al predicador, al ’segundo presidente mejor evaluado del mundo’.



’Vulnera nuestro marco constitucional al impedir o al apartarse de la neutralidad o laicidad del Estado…’



Con doctorado en derecho, Humberto Benítez Treviño observa que México vive una ’anomia social’; es decir, una tendencia transgresora de

normas o reglas.



El presidente Obrador ’y todo mundo’ está obligado a respetar la Constitución, advierte quien fuera titular de la PGR y de las procuradurías de justicia en el Distrito Federal y el Estado de México.



