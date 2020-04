El ciudadano sumido al consumo y auto explotación del mercado

La vida es tan corta que no vale la pena voltear, seguir adelante por un objetivo de vida mi pasión por la política, el descifrar la telaraña de esos poderes. Los dos factores principales que contribuyeron de manera significativa a la drástica inflación de los mercados financieros internacionales fueron (a) el crédito internacional generado por ordenador, y (b) la inmensa proliferación de Eurodólares, esto es, dólares estadounidenses depositados en bancos extranjeros. El crédito/las finanzas mundiales han crecido tantísimo durante las últimas décadas que han vuelto prácticamente inútiles los controles y las regulaciones internas o nacionales: Los críticos de las finanzas internacionales han hecho varias propuestas para estabilizar el sistema y adecuarlo a los propósitos del desarrollo económico y social. Dichos controles, en muchos casos, no fueron eliminados hasta los años noventa. Los depósitos bancarios internacionales y los activos financieros en el extranjero son ahora tan grandes que sería difícil hacer cumplir tales controles oligárquicos del poder económico.



De hecho, la razón principal para deshacerse de dichas regulaciones fue precisamente que no podían hacerse cumplir. Schütz (1977) afirmó que "las políticas del gobierno que afectan a los mercados en nombre de la imparcialidad y la equidad son necesariamente ineficientes", y que tales políticas "iban a perjudicar a las personas que los responsables de las políticas trataban de proteger, y a desestabilizar la economía privada en el proceso". La eficiencia del modelo keynesiano, por lo tanto, se apoya en gran medida en una esperanza, o una ilusión, puesto que la relación de poder entre el estado y el mercado/capitalismo es normalmente la inversa. La realidad es que los productores estadounidenses dependen cada vez menos de la fuerza de trabajo doméstica de la economía mexicana al desmantelar las estructuras de Estado.



El segundo problema radica en que los salarios y los beneficios son categorías a nivel micro o de empresa, establecidas por empleadores individuales o directores de empresa, no por los estrategas a nivel macro o nacional de la demanda agregada (como ocurre en una economía de planificación centralizada). Los productores individuales (grandes y pequeños) ven los salarios y las prestaciones, en primer lugar, como un coste de producción que debe ser minimizado a toda costa; y solo de forma secundaria, o nunca, como parte de la demanda agregada nacional que puede contribuir (indirectamente) a la venta de sus productos. Marx caracterizó la disposición y la capacidad del capitalismo para crear una gran masa de desempleados (con el fin de conseguir una clase trabajadora mayoritariamente pobre y dócil) como "pauperización" y sumisión de la fuerza de trabajo. Produce una acumulación de miseria proporcional a la acumulación de capital.



La desigualdad y la pobreza detonante social: Tan grave es la enfermedad, que necesitamos una cirugía mayor. Hay Restituirle valores, hábitos. La fuente de este resurgimiento vendrá de los movimientos sociales e intelectuales, que involucran la lucha por conquistas globales y específicas de las comunidades. La realidad es que nuestro país ha sido desmantelado como Estado de bienestar social a un Estado de mercado de un objetivo globalizado a la oligarquía macroeconómica, desde la década de los 80 s. Las elecciones intermedias serán un buen termómetro para conocer la postura de los electores y a la respuesta del agravio social que lo cacho AMLO en el 2018 con una votación masiva de más de 30 millones de votos y casi la pulverización de los partidos.



Transcender y no descender como está sucediendo, y no se culpe a los protestatarios, porque esas protestas son culpa de la no atención o de la violencia institucional que se hace en contra del pueblo mexicano y por las injusticias que padece, así que, lo mejor, sería que escuchara otras opiniones y tienen conocimientos y experiencia, a pesar de que el círculo cerrado y elitista que le rodea, piense lo contrario. Por lo menos anualmente necesitamos un millón de empleos con un crecimiento del PIB AL 5 0 7 % y si necesitamos un millón de empleos contra apenas un crecimiento de 350 mil. La tasa de desocupación nacional implica una serie de elementos a analizar, entre ellos que la fuerza laboral se encuentra ante un déficit de oportunidades en un país con un nivel de desarrollo desigual, lo que desencadena otros problemas.



El empleo informal creció 2.5% anual. Por sectores, donde más se ocuparon los mexicanos fueron en el trabajo doméstico remunerado, con un alza de 4.8%, seguido de las puestos informales en las empresas, gobierno e instituciones, que subió 3.4%, donde se elude el registro ante la seguridad social. La subocupación, que se refiere a las personas con la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de una nueva ocupación con mayor horario, incrementó en el segundo trimestre del año.

El 3.76 % de los mexicanos en edad y posibilidad de trabajar estuvieron desempleados durante el último anos de consecuciones y acciones por el pacto por México el resultado mayor pobreza y desigualdad que propicio la motivación bifronte contra los partidos.



Todo parece que el mérito de educarte en México no es garantía de una mejor calidad de vida y optan por migrar a otro país . Las personas con estudios de nivel medio superior y superior se mantienen como el principal grupo entre los desempleados. Son empleos pauperizados, porque se tiene un ingreso base de un salario mínimo o un poco arriba de éste, lo que finalmente no resuelve la problemática sino que lo que están planteando es la generación de una formalización de la pobreza por llamarla de alguna manera. Es una realidad: mientras mayor sea el nivel educativo, mayor es la pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque se están cerrando las plazas que ofrecían seis, siete u ocho salarios, que tenían licenciatura y hasta posgrados. Durante este sexenio el salario mínimo registra una pérdida real de 5%; pero entre los profesionistas o los que estudiaron una carrera la merma al poder adquisitivo se dispara hasta 25%, en promedio.



El comportamiento de nuestra sociedad liquidad y pragmática ante los hechos del despertar de la consciencia colectiva y sus convencionalismos sociales ,se mueve, busca, expresa y en ocasiones destruye; con la finalidad de crear, un cambio entre los mexicanos. La democracia enmarcada a través del tiempo de los derechos de las mujeres; el voto para elegir a sus representantes, no fueron incluidos hasta el 7 de octubre de 1953. En esa fecha, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó en el Diario Oficial, el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional, las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres y pueden postularse en puestos de elección en el ámbito federal. Hoy a la igualdad de género en forma institucionalizada al 50% y 50 para hombres en los procesos electorales.

https://www.juridicas.unam.mx/videoteca/idevento/1896