El (CJNG) es ya la tercera organización criminal más peligrosa en el mundo(DEA)

Retomado de La Jornada 4 de octubre 2020



CJNG: delincuencia trasnacional

Para la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas

en inglés), el cártel Jalisco Nueva

Generación (CJNG) es ya la tercera

organización criminal más peligrosa en el mundo, con un alcance que las

autoridades estadunidenses ubican sólo por

detrás de la mafia rusa y las llamadas tríadas

chinas (nombre genérico con que se designa

a organizaciones criminales asentadas en ese

país o controladas por personas de origen chino). De acuerdo con funcionarios del gabinete

de seguridad, durante su visita a México los

pasados 29 y 30 de septiembre, el encargado

interino de la DEA habría manifestado que

diversos países tienen interés en la captura

de Nemesio Oseguera, líder del cártel que en

apenas 10 años ha pasado de operar en cuatro

estados mexicanos a tener presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.

El espectacular crecimiento de este grupo

criminal se debe a una combinación de factores, entre los que destacan el debilitamiento

de otros cárteles, en particular el de Sinaloa,

por la captura de sus líderes o por luchas intra

e interorganizacionales; una estrategia de posicionamiento de tipo franquicia, con el cual

vende su nombre, contactos y conocimientos

a grupos delictivos locales, y un férreo control

jerárquico y logístico de sus propias operaciones. Por lo anterior, y un uso indiscriminado

de la violencia, el CJNG ha logrado afincarse

en 29 de 32 entidades del territorio nacional

y hacerse con el control no sólo del tráfico de

drogas, sino también de otros delitos como la

extorsión y el secuestro.

Más allá de los métodos que las autoridades

estadunidenses usen para evaluar la peligrosidad de uno u otro grupo delictivo, lo cierto

es que la extensión actual del cártel con sede

en Guadalajara representa una nueva y preocupante fase en la trasnacionalización de las

organizaciones criminales, con insoslayables

consecuencias en su capacidad para desafiar

al Estado y sustraer de su control porciones

significativas del territorio. No puede olvidarse que el CJNG ha dado señales de voluntad

desafiante con actos como el derribo de un

helicóptero de la Fuerza Aérea, 39 bloqueos

carreteros, quemas de comercios y vehículos

en 25 municipios de Jalisco el 1 de mayo de

2015 y el reciente atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital

mexicana, Omar García Harfuch.

Ante lo expuesto, cabe hacer dos consideraciones finales. Primero, que una empresa

criminal con operaciones en cuatro continentes hace poco menos que imposible el éxito de

cualquier estrategia de contención limitada al

ámbito nacional. Por ello, un punto de partida

sensato para atajar la amenaza de éste o cualquier otro cártel pasa por una verdadera cooperación internacional, sin menoscabo de ninguna soberanía, por el pleno reconocimiento

de Washington acerca del papel de su sociedad como el mayor cliente del narcotráfico

global, y por el diseño de un plan consecuente

con esa realidad. En segunda instancia, está

claro que lo policíaco y lo judicial no pueden

agotar el impacto de una estructura criminal

de esta envergadura sobre la sociedad, por lo

que se vuelve urgente una reflexión colectiva

acerca de la degradación del tejido social que

sirve de fermento a estos fenómenos, al mismo tiempo que es magnificada por ellos.