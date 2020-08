El CODHEM llama a las y los defensores municipales

Toluca, Estado de México, 26 de agosto de 2020.- Con el llamado a certificar sus competencias profesionales y continuar colaborando con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que los Ayuntamientos acepten las recomendaciones generales vigentes, en especial, la 1/2018 sobre la violencia de género y feminicida, pues la entidad ocupa el primer lugar nacional en esa problemática, se realizó la segunda sesión ordinaria del Comité de Defensores Municipales de Derechos Humanos Región Toluca.

El primer visitador general de la Codhem, Víctor Delgado Pérez, en representación del ombudsman Jorge Olvera García, señaló que estas reuniones -ahora en modalidad a distancia-, tienen por objetivo estrechar los vínculos con las personas defensoras para apoyarles en su labor, así como homologar criterios para la atención de quejas y fomentar la cultura de los derechos humanos.

Expuso que derivado de la aprobación de la LX Legislatura para que la Codhem certifique las competencias de las personas defensoras de derechos humanos, establezca e imparta los programas de estudio necesarios, en días pasados la Defensoría de Habitantes emitió la convocatoria dirigida a las y los 125 defensores municipales, por lo que pidió que revisen los requisitos y participen.

Por su parte, el visitador general de Toluca, Luis Antonio Hernández Sandoval, indicó que es la región con mayor número de municipios adscritos y lo importante es hacer de esta red de defensorías una de las más importantes no solo del país sino a nivel internacional, por tanto, pidió aprovechar la relación que tienen con organizaciones sociales para definir estrategias y programas que ayuden a eficientar su labor.

Resaltó el papel de las personas defensoras para que los Ayuntamientos acepten las recomendaciones generales, pues gracias a ellas, ha cambiado la visión y forma de ver a las recomendaciones, ya que ahora hay más acercamiento y trabajo de las autoridades municipales en diversas materias, y la Codhem les asesora en la elaboración de diagnósticos y otras acciones.

No obstante, es preocupante el tema de violencia de género y feminicidio, porque la entidad mexiquense volvió a ocupar el primer lugar en este último, y si bien las autoridades locales están más conscientes de atacar esta problemática y hay avances significativos, debe continuar el acercamiento de las y los defensores con los Ayuntamientos, por lo que pidió ’no bajar la guardia, y seguir siendo el gran conducto y aliado’ para la atención de ese problema social.

Cabe indicar que en la reunión también participaron el secretario técnico de la Codhem, Alejandro Díaz García; la subdirectora de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos, Vera Elisa Roa Hernández; la Enlace Regional con organizaciones no gubernamentales, Mariana Sánchez Garay; y la instructora María Gabriela Hernández Sandoval, quien habló sobre ’Implicaciones psicológicas de la nueva normalidad’, es decir, síntomas que pueden sufrir las personas y sus consecuencias, derivadas del aislamiento social.