El COESPO invita al 20° concurso nacional de dibujo y pintura infantil y juvenil

Recibirán trabajos a través del correo electrónico del Consejo Estatal de Población, [email protected]



Toluca, Estado de México, 1 de julio de 2020. El Consejo Estatal de Población (Coespo), convoca a los mexiquenses que radican en la entidad, a participar en el 27° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020 ’En situaciones de emergencias, participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor’.



El objetivo de dicho concurso es fomentar la creatividad y participación de los ciudadanos para conocer, a través de una imagen, los nuevos desafíos de la actualidad, así como el papel fundamental que desempeñan con respecto a la supervivencia y recuperación de sus comunidades.



Los participantes deberán abordar temas que muestren experiencias y capacidades de acuerdo a su cultura y tradiciones. Además de plasmar acciones para mejorar o cambiar situaciones que les afectan directamente.



También deberán plasmar reflexiones a modo de pregunta y sugerencia, sobre un sismo, una inundación, un huracán, una nevada o una contingencia sanitaria como el reciente coronavirus, así como planes familiares para actuar en situaciones de emergencia.



Referente al COVID-19, los interesados podrán retratar en sus proyectos sus vivencias ante la emergencia sanitaria y cómo han enfrentado el confinamiento.



El certamen cuenta con cinco categorías: A, de seis a nueve años, B, de 10 a 12 años, C, de 10 a 12 años, D, de 16 a 19 años, y E, de 20 a 24 años, y cada participante podrá inscribir un dibujo que no haya participado en otros certámenes.



El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm. La técnica es libre, se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.



Serán rechazados los que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.



El Consejo Estatal de Población recibirá a través del correo electrónico institucional [email protected] los dibujos para seleccionar un ganador en cada categoría, y los trabajos de los cinco ganadores estatales pasarán a la etapa nacional, en la cual sólo habrá un ganador por cada categoría.



La recepción de los proyectos cerrará el 15 de septiembre de 2020, y en los próximos días se darán a conocer los premios y reconocimientos a los que serán acreedores los galardonados.