El Colectivo 50+1 exige justicia ante hechos violentos hacia las mujeres en México

Las violencias contra las mujeres y las niñas son la otra pandemia a combatir y se han recrudecido durante la emergencia sanitaria, ya que el problema ha escalado a su máxima expresión que es el feminicidio, advirtió en un comunicado el Colectivo Nacional de Mujeres 50+1, que preside María Elena Orantes.



El confinamiento impuesto por la pandemia de la COVID-19 se ha vuelto un arma de doble filo para las mujeres en riesgo.



Durante la pandemia, algunos tipos de violencia contra la mujer– como la violencia familiar, los asesinatos y las llamadas de auxilio– se han intensificado, y las políticas públicas y las respuestas institucionales en México no han sido suficientes.



La violencia hacia las mujeres y niñas es la otra pandemia que México padece con la aterradora cifra de 11 mujeres asesinadas al día, y con recientes datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se contabilizaron 2 mil 223 carpetas de investigación iniciadas por asesinatos de mujeres, registrando un incremento del 55.5% en comparación con el año anterior, cifras muy preocupantes que colocan a México como un país feminicida.



Recientemente los casos de Mexicali, Baja California, con el asesinato de Danna con 16 años de edad, que fue quemada por compañeros, y revictimizada por el mismo fiscal de ese estado, al decir que ’traía tatuajes por todos lados’; el asesinato y violación de la niña indígena Marcela, del municipio de Chilón en el estado de Chiapas y el brutal feminicidio de Diana Elizabeth, Estado de México, claramente pone en un contexto de riesgo la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país.



’Desde el colectivo 50+1exhortamos a los fiscales de los estados de Baja California, Chiapas y Estado de México para que realicen las investigaciones necesarias y perspectiva de género para esclarecer los hechos y quienes perpetraron estos actos violentos sean castigados y no impere la impunidad. Exigimos asistencia a los familiares de las víctimas para contribuir al acceso a la justicia’, se lee en el documento del Colectivo Nacional de Mujeres 50+1.



Para finalizar, hay que decir con claridad, que, ’la lucha en contra de las violencias y el feminicidio no puede detenerse bajo ninguna circunstancia’.



#Justicia

#NiUnaMás