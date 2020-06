El Colectivo de Mujeres 50+1 presenta sus logros de paridad total y violencia política

Legisladoras de distintos partidos presentaron una iniciativa ante la Comisión Permanente, para declarar el 6 de junio como ’Día de la Paridad de Género’.



En la actualidad la paridad de género se ha alcanzado en el Congreso federal y se ha reformado la Constitución para que así sea también en los tres poderes de la Unión. Pero tuvieron que pasar más de seis décadas desde ese acontecimiento para que existiera una legislatura con paridad de género en la que hombres y mujeres tuvieran una representación equitativa en el Congreso de la Unión.



El Día de la Paridad será una exigencia permanente para recordarle a todos los órdenes de gobierno, que no vamos a permitir retrocesos en presupuestos, programas sociales y políticas públicas que atienden a las mujeres y en consecuencia, a sus familias.



La Presidenta Nacional de Mujeres del Colectivo 50+1, María Elena Orantes López, señaló que esta agrupación compuesta por ex legisladoras, académicas, empresarias y ciudadanas de todos los ámbitos, busca sumar esfuerzos entre mujeres, más allá de sus posturas políticas y colores, para formar parte de la toma de decisiones del país.



Coincidió en que establecer en el calendario cívico el Día de la Paridad tiene el fin de que cada 6 de junio se haga un recuento de los avances en materia de paridad; "que no quede en el discurso y que sea una realidad".



Por medio de un video Orantes López, realiza una breve reseña, a un año de la conformación del colectivo de mujeres 50+1 y así conocer el trabajo que se realizó acompañando a distintas fuerzas políticas, hasta que las propuestas de Paridad Total y Violencia Política se hicieron Ley.



Aquí el mensaje de la líder de la organización 50+1 María Elena Orantes.

https://youtu.be/WKfhXo16viQ



#ParidadTotal #ViolenciaPolítica