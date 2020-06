El combate a la corrupción con acciones

INFONAVIT apoya a 158 mil acreditados

La agrupación Mexicanos contra la Corrupción señalo que a cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuatro elementos han impedido su funcionamiento: 1) Nombramientos pendientes; 2) Medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3) Descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y, 4) Nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema.

El 11 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al SNA de ser un organismo costoso e ineficaz, pues: 1) Antes no se consideraba a la corrupción como ‹‹delito grave››; 2) La intención de quienes participaron en su creación era ‹‹acomodarse en estos organismos››; y, 3) la instalación de las salas regionales especializadas en anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un gasto innecesario.

Ante estas acusaciones, es necesario señalar:

Gracias al SNA los funcionarios públicos están obligados a realizar declaraciones patrimoniales y de intereses antes de tomar posesión de un cargo. Este logro es resultado de la iniciativa respaldada por más de 630,000 ciudadanas y ciudadanos.

El objetivo del SNA es coordinar los esfuerzos de instituciones que ya existen para erradicar la corrupción en México, no crear nuevos organismos anticorrupción. El presupuesto del SNA apenas representa el 0.11% del presupuesto federal de este año.

Disminuir el financiamiento de las salas especializadas o posponer el nombramiento de sus magistrados, significa disminuir el número de jueces anticorrupción que resolverán faltas administrativas. Sin estos jueces se reducen las posibilidades de castigar a funcionarios, ciudadanos o empresas que hayan dañado el patrimonio público.

La reforma impulsada por la actual administración para incluir dos delitos de corrupción como ‹‹delitos graves››, sólo implica que quien sea acusado de enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones será detenido antes de que un juez determine si es o no culpable. Esta reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado. Además, debido a la elevada impunidad de nuestro sistema de justicia (99% de los delitos de corrupción quedan impunes, elevar el castigo por estos delitos incrementa el costo del soborno a los ciudadanos y vuelve más difícil desmantelar redes de corrupción.

María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexcanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó: ’Para combatir la corrupción no es suficiente un discurso político o enviar personas a la cárcel sin un juicio. Se trata de un problema que se alimenta de la impunidad, de la ineficacia y falta de coordinación en el gobierno. La solución exige el uso eficiente de recursos públicos, la coordinación de todos los sectores del gobierno y el respaldo de los representantes políticos.’

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exige retomar las tareas pendientes para consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción: Es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hace un llamado para que todos los representantes políticos se sumen a la política definida por los organismos públicos para combatir la corrupción.

INFONAVIT APOYA A 158 MIL ACREDITADOS CON PRÓRROGAS O SEGURO DE DESEMPLEO

A dos semanas de que concluya el plazo para ser beneficiario de alguna de las medidas de protección implementadas por la emergencia sanitaria por Covid-19, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha otorgado prórrogas sin intereses, Seguro de Desempleo o la combinación de ambos a 158 mil 001 trabajadores en todo el país.

El 53% de los apoyos aplicados se concentran en ocho entidades: Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Yucatán y Puebla.

Con estas acciones, el Instituto contribuye a que las y los trabajadores conserven su principal patrimonio —la vivienda— y tengan solvencia financiera frente a la contingencia.

Las y los trabajadores, cuyo ingreso haya disminuido o que hayan perdido su empleo debido a la emergencia sanitaria, tienen hasta el 30 de junio de este año para solicitar alguna de las medidas de apoyo. Para acceder a ellas, tienen que ingresar con su usuario y contraseña a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y contestar el cuestionario que servirá para determinar el beneficio aplicable, que puede ser:

Seguro de Desempleo, que cubrirá hasta tres mensualidades del crédito, congelando el saldo de la cuenta, sin capitalizar intereses y sin cobro de copago.

Prórroga o diferimiento por tres meses en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e intereses, con congelamiento de saldo.

La combinación de Seguro de Desempleo y prórroga en el pago de mensualidades.

Del total de trabajadores beneficiados entre el 15 de abril y el 14 de junio de 2020, 62 mil 731 recibieron el Seguro de Desempleo, 30 mil 774 prórrogas sin intereses y 64 mil 496 la combinación de las dos medidas anteriores.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México….

BRINDA EL ISSSTE CUIDADOS PALIATIVOS PARA DISMINUIR SUFRIMIENTO DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA

El Instituto implementó la ’Guía operativa para la atención paliativa de personas atendidas por COVID-19’, en la cual se establecen lineamientos que permitan aliviar el dolor de las y los derechohabientes, aseguró el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Son parte esencial de la calidez humana que se brinda en las 112 unidades médicas y hospitalarias destinadas al combate del coronavirus, informó.

Fomenta el control de los síntomas de esta enfermedad, independientemente de sus probabilidades de supervivencia, enfatizó el Subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Jorge Ramos Guerrero.

El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, dijo que la disminución del sufrimiento en pacientes atendidos durante la pandemia mediante protocolos de cuidados paliativos, es parte esencial de la calidez humana que se brinda en las 112 unidades médicas destinadas al combate del COVID-19.

Durante la contingencia, el Instituto implementó la ’Guía operativa para la atención paliativa de personas atendidas por SARS-CoV-2 (COVID-19) y sus familias’, en la que se establecen lineamientos para que el personal de salud se enfoque en aliviar el dolor de los pacientes como un derecho humano y en brindar la mejor atención con los recursos disponibles, enfatizó el titular.

De acuerdo con el Subdirector de Prevención y Protección a la Salud, Jorge Ramos Guerrero, la Guía, vinculada al programa PALIATIVISSSTE, promueve estrategias para reducir el sufrimiento de las personas por cuadros sospechosos o confirmados del coronavirus emergente, independientemente de sus probabilidades de supervivencia.

El personal de salud, agregó, está preparado para brindar tratamiento activo de los síntomas molestos, abordaje respetuoso y digno de las dimensiones psicológicas, afectivas, sociales y espirituales de los pacientes.

Además, especifica dar trato digno y apoyo en la fase final de la vida; cuidando siempre la bioseguridad del enfermo, familia y el personal, durante la pandemia.

En el ISSSTE, los cuidados paliativos se respaldan, son una comunicación clara y efectiva entre médicos y enfermeras con los pacientes y sus familiares, que favorece el consentimiento informado para la toma de decisiones en situaciones complejas y considera los deseos, expectativas y valores de la persona, concluyó Jorge Ramos Guerrero.

El abordaje de cuidados paliativos en el Instituto beneficia en particular a los pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), sospechosos o confirmados por COVID-19 o Influenza, aquellos en que el soporte vital avanzado es una medida fútil o desproporcionada y, para personas con enfermedad severa que llegan a la fase terminal.

