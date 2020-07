EL COMBATE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NO ES UN TEMA DE MODA, DEBE SER PRIORIDAD: ERIKA RODRÍGUEZ.



’A las mujeres la austeridad nos va a salir cara’ fue lo expresado por Erika Rodríguez, presidenta del Revolucionario Institucional al referirse al recorte de 151 millones de pesos que enfrentará el Instituto Nacional de las Mujeres, referentes a poco más del 75 por ciento de su presupuesto. Esto lo comentó en el marco del día naranja, donde enfatizó que no sólo los 25 de cada mes se deben abordar estos temas. ’Este recorte afecta el gasto operativo del instituto, ¿cómo podrá hacer sus funciones sin el gasto operativo, sin investigación, sin estudios o simplemente sin papelería?, la igualdad de género y el combate a la violencia contra las mujeres no es un tema de moda, debe ser prioridad.’



Para Erika Rodríguez, este recorte representa una falta de atención del gobierno federal ante una materia pendiente, como es lograr la igualdad sustantiva en México: ’Hemos visto como la pandemia ha generado un aumento en los actos de violencia contra las mujeres del 31 por ciento en delitos de violencia de género, y el gobierno delega el cuidado de niñas y niños o de los adultos mayores a las mujeres; hemos visto el reclamo de miles de mujeres que exigen más y mejores políticas públicas para atender la problemática y vemos con tristeza que la respuesta es austeridad, recorte y falta de atención, la institución que debe de estar en alerta para atender la crisis de violencia y ahora en la crisis sanitaria está atada de manos y sin recursos’.



Para Rodríguez Hernández el trabajo de INMUJERES debe de fortalecerse, ’El trabajo debe verse reflejado en políticas públicas de atención a las mujeres, generar acciones de prevención de la violencia, de análisis de cuáles son las problemáticas que presentan las mujeres en esta pandemia’.

“La forma de gobernar del ejecutivo federal no aplica la igualdad de género, hacen falta acciones, hacen falta políticas y no es con austeridad como se van a solventar las necesidades de la gente, con esta acción continua el ejercicio de estigmatización contra las mujeres que nació desde el desmantelamiento de políticas públicas en favor de las mujeres como las instancias infantiles, como el seguro de vida de madres jefas de familia, políticas encaminadas a generar un piso parejo entre hombres y mujeres, hoy quedan en el olvido, y no solo ello, a este gobierno no le preocupan las mujeres y sus necesidades, tanto que le recortan parte del presupuesto al instituto que debe solucionarlas” comentó Rodríguez Hernández.



Para la presidenta del Revolucionario Institucional, este recorte y la austeridad del gobierno serán un problema para las mujeres que viven en situación de violencia “Se comenta que este recorte es para apoyar la eventualidad de la pandemia por el Covid 19, sin embargo, se olvida que las mujeres se encuentran en franca vulnerabilidad por las condiciones del confinamiento” y de igual forma, se sumó a la petición de Amnistía Internacional “Como lo menciona esta organización, el decreto de la austeridad está en contra de la misma Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no está permitido suprimir recursos destinados a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, con esto una vez más se demuestra que la improvisación es la que toma decisiones en este gobierno.”



“Hoy a las mujeres nos toca hacer un frente común, alzar la voz y exigirle al gobierno federal, que ponga atención a las demandas, que genere políticas públicas de cuidado, protección y prevención, que generen acciones afirmativas para las mujeres y que deje a un lado la cobardía disfrazada de austeridad” culminó Erika Rodríguez.