¿EL CÓMO Y HACIA DÓNDE?

El 1 de julio del año 2018 nace un nuevo paradigma (modelo). Sin embargo, a medida que las frases fueron desgastándose y las muletillas perdieron su encanto para volverse cansada letanía, los aplausos devinieron en insultos y gritos destemplados de los acarreados de un esquema tradicional de los que gobiernan en el país. El tema ¿del cómo? romper esquemas de corrupción e impunidad que por décadas se fue desmantelando el estado de bienestar. La realidad ha terminado por imponerse y colocar las cosas en su lugar; hoy, más y más ciudadanos responden con claridad al ser encuestados acerca de su desencanto por lo que ven y padecen, desempleo, inseguridad, mensajes imprecisos a las masas desconcertadas.



EL PERO, DONDE NO HAY FUERZA DE CONTRAPESO A LAS ACCIONES CONTRA EL PARTIDO EN EL GOBIERNO (MORENA) Y A LA FUERTE PRESENCIA DEL PRESIDENCIALISMO QUE ACUMULA CARPETAS DE EX SERVIDORES PÚBLICOS QUE ESTÁN EN COLUSIÓN A ACTOS DE CORRUPCIÓN. Las ilusiones que se forjaron, que no esperanzas, han caído hechas pedazos; en ocasiones por la falta de recursos que hace imposible su concreción y en otras, por la incapacidad e inexperiencia de los responsables de la operación de los mal llamados Programas del Bienestar. La polarización por el poder en el 2021 y se soltó las jaurías de los lobos alfa. El hecho de que el presidente AMLO no quiere tener un partido tipo PRI Y las acciones de consenso de un sistema de partidos de familias ha decidido ser el eje de acuerdo con este grupo. Ah la falta de oficio político y de operación política de sus dirigentes donde escasea la calidad política.



La situación de los partidos en cuanto a la falta de motivación ciudadana a la participación y al problema general el abstencionismo, que en ocasiones oscila más del 50 AL 70 % y dependiendo de la región. una población liquida ,ante las acciones o inacciones del poder público y a su persecución de una cúpula de poder , que en ocasiones representa un distanciamiento con la ciudadanía y en términos llanos la utilización de un sistema corrupto e impune , de este poder , fama , mal diseñado por estos elementos , la población busca algo más y no algo nuevo , donde permite cuantificar esas esperanzas , un hombre que vive para el dinero , se ha metalizado o dinero, es el argumento de su vida ,donde esta ambición se convierte cuantitativa, deja de innovar. El hombre necesita seguridad, que permita reacciones exógenas y endógenas, que permitan su sentir de la vida y protección misma, esto es, la auto-defensa natural de un sistema desgastado. Por ejemplo, el empleo, educación, salud, este instrumento de necesidad natural y asistida por el estado.



El estado de derecho en base al ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. La explosión urbana y las graves carencias de agua de la región, la novedad de la elite política de comprar pozos de agua para la venta y distribución al valle de México en esta región. Mediante la ejecución directa de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, conectividad, vivienda, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa.



El poder oligárquico en la balanza de contrapesos: ’Hay que enfocarnos en invertir con más calidad, por ello hemos estado hablando de Acuerdo de Inversión en Infraestructura para que todos estos proyectos sean una realidad en los próximos años’: México es el segundo país del mundo con altos intereses. Inhibe el crecimiento y el consumo interno, tanto de familias como de empresas. El sector social no puede acceder a créditos y se perpetúan en la economía informal.



La Inversión extranjera. El promedio de ésta ha bajado en 4 mil 176 millones de dólares en los primeros seis meses del año en comparación con el mismo lapso del 2018. Hay 600 proyectos estancados en materia energética; en una muestra de 55 proyectos que equivalen a 32 mil millones de dólares de inversión frenados y 50 mil 477 empleos que se dejaron de crear. En la Secretaría de Agricultura, hay falta de certidumbre para invertir, existe aumento de importación de granos y manifestaciones sociales de descontento que derivan en deterioro de la autosuficiencia alimentaria. La inversión pública, que atañe a los sectores Comunicaciones y Transportes y nuevamente al energético, es insuficiente y deberá complementarse con la inversión privada. En el SAT, hay devoluciones retenidas por 52 millones de dólares por el UIF.



Las empresas recurren a préstamos para solventar la falta de flujo, lo que pone en alto riesgo de migración de Pymes a la economía informal.

La Comisión Bancaria y de Valores, registra una preocupante debilidad en supervisión financiera que podría generar un riesgo sistémico para el sector, como sucedió en el pasado y derivó en el Fobaproa.

.

CONGRESO CONSTITUYENTE: En 1916 el presidente Venustiano Carranza convocó a los diputados de entonces a redactar la Constitución que nos rige hasta hoy. La nueva Carta Magna que sentó las bases legales tras la dictadura de Victoriano Huerta. Es el primer documento de su tipo que incorpora los derechos sociales como garantías constitucionales. En ella se estableció el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección; el sistema de elecciones directas y secretas, la creación de las dos cámaras legislativas –Diputados y Senadores-- y una comisión legislativa permanente.

Una constitución de ser social a una constitución cercenada por el tiempo por los gobiernos presidenciales a una constitución globalizada de mercado y perdida de la soberanía de Estado social.



La constitución debe ser inviolable; sin embargo, al paso de los distintos gobiernos desde su creación, se ha modificado cuando alguna ley no es conveniente para intereses de algunos ex presidentes que trabajaron a beneficio del mejor postor; aunque también es importante resaltar que algunos cambios fueron en beneficio de todos los mexicanos. El soporte del artículo 135 de la constitución, su cuerpo de 136 artículos y sus transitorios. La Reforma Energética, que, entre otras cosas, permitió la apertura de Petróleos Mexicanos a capital privado en exploración y producción de hidrocarburos.



El gobierno de EPN concluyó con los niveles más de gasolinas en 25 años, lo que representa una caída a casi la mitad de las reservas de crudo y con la producción diaria de petróleo más baja de las pasadas cuatro administraciones que lo precedieron, y una devaluación del peso al 58 la producción fue de 421 mil 500 barriles diarios y disminuyó a 381 mil 400 en 2015. Para 2016 las refinerías produjeron gasolinas en un promedio de 325 mil barriles diarios y de 256 mil barriles el año pasado, las dos cifras más bajas desde 1993, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía.



El pacto por México resulto un fraude social y entrega de los recursos naturales: Pemex sufrió el mayor daño durante esa administración, Peña Nieto asumió el poder con reservas por 36 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y dejó al actual gobierno apenas 16 mil 880 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, según estadísticas al cierre de 2017.



http://www.elregiodetamaulipas.com/nota.php?idnota=41466&idseccion=5&v=0

La madurez. Seguridad y vulnerabilidad. Julián Marías https://youtu.be/CMLkBIO-55A vía @YouTube