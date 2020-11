El comodato del Club Primera Plana se resolverá: AMLO

16 noviembre, 2020



El comodato de 33 años de la agrupación expiro. INDAABIN envió oficio para el desalojo del inmueble.



A pregunta expresa formulada este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se resolverá el caso del comodato del edificio del Club Primera Plana (CPP), ello a través del titular de Comunicación Social de la Presidencia de la República Jesús Ramírez. El cuestionamiento fue hecho por el colega Carlos Molécula le planteo la situación.



La petición de desalojo del edificio sede del CPP por 33 años es, de parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que pide desocupar el inmueble por la AUSTERIDAD REPUBLICANA a pesar de que la Asociación periodística, la más longeva del país tiene más de tres décadas en posesión, donde realiza sesiones de trabajo del gremio periodístico.



El pasado 29 de octubre cita en la oficina del Director de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Arquitecto Pablo Israel Escalona Ameraya, le notificó, al presidente actual, José Luis Uribe Ortega del CPP, a través del oficio 1217 que se daba por terminado el comodato que se había hecho el 10 de noviembre del 2000, del inmueble propiedad federal identificado con número de Registro Federal Inmobiliario 9-19576-2 Denominado Club de Periodistas ubicado en la calle de Humboldt número 5 colonia Tabacalera de la Ciudad de México.



Dicho oficio entregado en la sede del INDAABIN, daba como límite para desocupar el inmueble el 9 de noviembre. Pero ante una solicitud escrita de reconsideración que se le entrego al representante, reenvió de nuevo el oficio 1306 donde marca que deberá ser el 28 de noviembre el desalojo del edificio de edificio del Club Primera Plana por 33 años.



El Club Primera Plana, fue fundado en abril de 1959 por jefes de redacción de diarios nacionales. Su primera sede fue el hotel Del Prado ubicado frente a la alameda central de la capital del país. Ahí fueron periodistas encargados de formar las primeras planas de los principales periódicos de México.



Desde hace 61 años los fundadores Miguel Tomassini y Daniel Cadena Z., jefes de redacción de El Universal y Novedades respectivamente instauraron estatutos que hasta hoy rigen a los asociados.



Con la mística de obtener información de primera mano, iniciaron reuniones con líderes de opinión que fueron desde Presidentes de la República hasta dirigentes de asociaciones no gubernamentales que hasta la fecha se realizan.



En efecto el 10 de septiembre de 1987, después de haber perdido nuestra sede anterior del Hotel del Prado por el sismo del 85, por gestiones de nuestro entonces Presidente Raúl Durán Cárdenas y de nuestro asociado Teodoro Rentería Arróyave, entonces Director General del Instituto Mexicano de la Radio, el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, nos la entregó en emotiva ceremonia.



En 2000, cuando el mencionado compañero Teodoro Rentería fue reelegido como Presidente del Club, después de dos periodos, se percató que no se contaba con el documento del Comodato; inició una investigación que lo llevó a recurrir al entonces Secretario de Desarrollo Social, Carlos Jarque, quien también después de una averiguación, nos informó que el Comodato fue de 5 -cinco- años. De inmediato nos avocamos al trámite, además de que los bienes inmuebles del Estado habían pasado a la Secretaría de la Contraloría; su titular, el maestro Arsenio Farrel, no obstante opinión en contrario del entonces director del Instituto de referencia, se firmó un nuevo contrato de Comodato por 20 años, que venció el 10 de noviembre de 2020.



Fueron los socios del Club Primera Plana que en sesión de trabajo con el presidente Luis Echeverría solicitaron la instauración del Premio Nacional de Periodismo actualmente ciudadanizado.



Redacción MH