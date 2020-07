El complejo Nuevo León

Uno de los cambios de gobierno que más llaman la atención es el de Nuevo León, donde las cosas no se encuentran claras para ninguno de los partidos políticos que habrían de contender, pues cada uno de ellos cuenta con prospectos sólidos y atractivos para el electorado.



Conforme se acercan los tiempos electorales, aparecen nuevos personajes que pueden alegrar unos comicios donde el PRI y el PAN tenían predominancia hasta que hace cinco años apareció la figura de un candidato independiente que los borró del espectro político y electoral.



La administración de Jaime Rodríguez Calderón (primer gobernador independiente en México) es totalmente desastrosa, caótica y llena de egos, en que el afamado Bronco pretendió un triple salto mortal, claro que con red de protección, y aunque falló en sus pronósticos para la Presidencia de la República, logró retornar a su gestión gubernamental en Nuevo León.



Alentado por la IP para competir y vencer a las urnas a los partidos establecidos, Rodríguez Calderón resultó una total decepción, protegiendo y beneficiando a familiares y amigos desde el gobierno estatal, por lo que se advierte difícil que otro independiente pudiera convertirse en un atractivo para los ciudadanos.



Mencionábamos ayer el caso de Gilberto Lozano González, un motivador profesional que merced a sus buenas relaciones con el empresariado de Nuevo León, se aventuró en una cruzada para condenar las acciones del gobierno federal, condenándolas desde una posición de ultraderecha que ha permeado en algunos pequeños sectores.



Se está considerando como una opción, sin siglas partidista, que pudiera convenir a los señores del dinero, aunque no es el único que suena atractivo para ellos, ya que desde el centro y la izquierda podrían presentarse otras nominaciones interesantes.



Hay dos personajes vinculados con los principales empresarios de Nuevo León, del llamado grupo de los diez, ahora ampliado, que podrían reunir a su alrededor el respaldo de la IP, participando con las siglas de los partidos en que militan.



El que ya anunció su inclusión como aspirante, aunque su nombre sonaba desde hace tiempo es el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y considerado como uno de los principales impulsores del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.



Guajardo Villarreal es muy bien visto en los círculos empresariales, aunque su base social es corta y las siglas de su partido (PRI) no le ayudarían mucho en su propósito de captar votos.



La ventaja con Ildefonso es que la competencia en Nuevo León se antoja reñida, con un voto sumamente fraccionado en hasta cuatro partes, con lo que podría alcanzarle para la victoria menos del 30 por ciento de los sufragios emitidos.



Claro que para ser candidato, Guajardo Villarreal deberá dejar atrás a los aspirantes de su partido, Cristina Díaz Salazar, alcaldesa de Guadalupe y Adrián de la Garza Santos, munícipe de Monterrey, entre otros.



Otro personaje que les acomoda a los empresarios de Nuevo León es Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien se codeó durante muchos años con ellos. Romo no ha dicho que quiera participar, pero es una opción real, aunque tiene adversarios de peso como la diputada federal Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo.



El MC cuenta con una carta fuerte en el senador Samuel García, personaje polémico y anticarismático, que ganó por mayoría el escaño y viene trabajando con muchos tropiezos para ser candidato y gobernador de esa entidad. Tiene seguidores y amplios detractores, por su uso constante de las redes sociales y como Guajardo y Romo, cuenta con nexos entre el empresariado.



También el PAN podría presentar un aspirante competitivo, aunque hasta ahora no se vislumbra uno que reúna esa característica y se descarta que Mauricio Fernández Garza pudiese competir de nuevo.



La larga lista de prospectos incluye al alcalde de San Pedro Garza García, el independiente Miguel Treviño de Hoyos, quien registra buenas calificaciones en su gestión y habrá que esperar que cartas presentan los partidos con nuevo registro.



