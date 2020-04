El conavirus chino o estadounidense? - II

SEGUNDA PARTE



Ya dejamos establecido que el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian culpa al Ejército estadounidense de haber llevado a su país el germen del coronavirus, y en contrapartida, el presidente Donald Trump, califica al virus como ’el coronavirus chino’,



Ahora reanudamos la serie que iniciamos el martes pasado sobre el análisis del colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac, sobre estas mutuas acusaciones, mismo en el que ahonda en el que parece ser el meollo del problema: el económico, Repetimos, con la anuencia del autor lo estamos reproduciendo en tres partes por motivos de espacio y tiempo en los medios escritos y electrónicos respectivamente:



’Es evidente que el ejercicio –del despliegue militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la frontera rusa, ordenado por la Casa Blanca-, se pudo suspender, pero ni el Pentágono ni la OTAN lo hicieron, ni Europa lo insinuó aun cuando en Italia, -España- y otros países se cierran todos los días decenas de ataúdes con víctimas mortales del coronavirus que saltó del animal al hombre como un lobo feroz sobre su presa.



Y allí empiezan a surgir las que se podrían denominar dudas razonables. Si en Estados Unidos empieza a expandirse el SARS y a matar estadounidenses, ¿cómo es posible enviar a un escenario infectado por el virus a miles de soldados para una maniobra militar factible de posponerse con la sola afirmación de que están sanos? ¿Cuál es el apuro por realizarla justamente en el momento de mayor complicación de la pandemia?



Por supuesto que los únicos que pueden responder a esas inquietudes, el Pentágono, la Casa Blanca o el mando conjunto de la OTAN, no lo van a hacer.



Tampoco van a ser transparentes en la información relacionada con la pandemia y el riesgo de esos miles de soldados. Aunque tal vez podrían revelar en algún momento que se detectó un pelotón de contaminados por aquello de que no se piense que llegaron a Europa ya vacunados, lo cual sería muy embarazoso para Trump.



Trump hizo hace un par de semanas un anunció anticientífico y sorprendente de que ya tenían en las manos una vacuna contra el SARS Cov2, y Ángela Merkel se encolerizó por lo que pudo haber sido un plagio de laboratorio, pero nada trascendente.



Lo interesante es que este ejercicio militar es completamente diseñado por el gobierno de Donald Trump, después de 17 años sin que la OTAN realizara a las puertas de Rusia una operación semejante; que esta coincida con una pandemia de un virus de muy dinámica transmisión, y que el leitmotiv sea una hipotética guerra de envergadura.



¿Por qué el escenario escogido para el ejercicio es una zona geográfica cercana a Rusia? Esa debe ser una pregunta que se ha hecho muchas veces el Kremlin y que es muy posible que haya sido respondida también por el gobierno de Vladimir Putin quien ha lanzado varias objeciones y advertencias sobre la operación.



Por supuesto que lo mismo habrán hecho sus aliados de China. Si en lo estrictamente militar Moscú es el enemigo temible de Washington, en el económico Beijing lo es de Wall Street, y no hay por qué sorprenderse de que así sea’. CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx







Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente