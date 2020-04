El Congreso de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que tome decisiones urgentes contra el COVID-19

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 17 marzo, 2020.-El Congreso de Guerrero exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que tome decisiones urgentes de coordinación y operación de acciones institucionales, con los gobiernos de los 81 municipios del estado, y con representantes del sector privado, prestadores de servicios y centros comerciales, establecidos en Guerrero, para establecer estrategias sanitarias preventivas contra el COVID-19; asimismo instrumentar medidas de protección al personal del sector salud público, al estar expuestos a riesgos potenciales de contagio por el mencionado virus, por la naturaleza de sus funciones, y evitando de esta manera contagios con las personas de su entornos proveyéndolos del equipo y material necesario para evitar dichos riesgos de Salud. Propuesta del diputado Antonio Helguera Jiménez.



En Tribuna, para razonar su voto el diputado Heriberto Huicochea Vázquez (PRI) manifestó que no se puede exhortar al titular del Poder Ejecutivo en virtud de que el gobernador no establece las estrategias de salud sino la Secretaría de Salud Federal por ser una pandemia de carácter nacional y no local, por lo que dijo, todo lo que se hace en Guerrero está alineado con dicha dependencia.



La diputada Nilsan Hilario Mendoza (Morena) reiteró que desde la federación se trabaja en coordinación con el gobierno estatal y municipal para establecer las medidas de prevención del virus, sin embargo, manifestó la necesidad de proteger al personal de salud que se encuentra en los hospitales con el equipo sanitario adecuado a fin de que puedan brindar atención a quienes lo requieran.



El diputado C Zeferino Gómez Valdovinos (Morena) lamentó que como miembro de la Comisión de Salud, aún no ha sido convocado por el presidente de dicho órgano legislativo a reuniones para tomar acuerdos ante un problema tan grave y criticó que los diputados integrantes no fueron tomados en cuenta para asistir a la instalación del Consejo Estatal de Salud para enfrentar el Covid-19.



A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Héctor Apreza Patrón manifestó el voto a favor del Acuerdo Parlamentario así como de cualquier medida cuyo objetivo sea disminuir los efectos de la pandemia por ello pidió a los legisladores estar unidos frente a este tipo de contingencias. Celebró la coordinación entre el gobierno federal y estatal ante la situación inédita que enfrenta México.



Por su parte el diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) señaló que nadie está en contra de la coordinación interinstitucional, ni que se realicen exhortos ante la contingencia, sin embargo dijo que el punto de acuerdo en mención pudo ser presentado en la sesión de la Conferencia realizada en la mañana de este día para evitar controversias. Ante la urgencia del tema consideró necesario votar a favor del exhorto.